"The Batman" i "Matrix 4" na razie nie dają się COVID-19

Podczas gdy większość wytwórni podejmuje radykalne kroki i przerywa prace na planach swoich produkcji, Warner Bros. pozostaje niewzruszone. Jest to o tyle zaskakujące, że telewizyjna część koncernu WarnerMedia zamknęła już plany co najmniej 70 seriali powstających dla różnych stacji i platform.Na chwilę obecną praca wre na planach dwóch największych produkcji Warnera, czyli komiksowym widowiskuoraz kontynuacji trylogii. Portal SlashFilm twierdzi również, że na razie koronawirus nie ma wpływu na to, co dzieje się z filmemJedynym tytułem studia, który stał się ofiarą pandemii COVID-19, jest film Baza Luhrmanna o Elvisie Presleyu i jego managerze. Jak bowiem informowaliśmy na stronach Filmwebu Tom Hanks , jedna z gwiazd tej produkcji, ma koronawirusa i wraz z również zarażoną żoną przebywa w izolacji w szpitalu w Queensland w Australii.