"Top Gun" w świecie Formuły 1. Javier Bardem dołączył do Brada Pitta

Realizację filmu sfinansuje Apple. Kosinski będzie jednym z producentów do spółki z Jerrym Bruckheimerem i siedmiokrotnym mistrzem F1 Lewisem Hamiltonem . Scenariusz napisał Ehren Kruger (" Transformers: Wiek zagłady "). Koszty realizacji, nie licząc wynagrodzeń dla najważniejszych twórców, wyniosą około 140 milionów dolarów. Pitt wcieli się w postać emerytowanego kierowcy wyścigowego. Bohater powraca na tor, aby stać się mentorem dla młodszego kolegi po fachu ( Damson Idris ) i ostatni raz zawalczyć o sławę i chwałę. W obsadzie jest również(" Duchy Inisherin "). Zagra szefową działu technicznego, która nadzoruje projektowanie i rozwój wysokiej klasy samochodu wyścigowego.Reżyser zapowiadał już wcześniej, że zależy mu na realizmie i chce, żeby film był dla filmów o Formule 1 tym, czym stał się " Top Gun: Maverick " dla widowisk o pilotach myśliwców.To tam odbywa się Grand Prix Wielkiej Brytanii. I to tam przed dwoma dniami ruszyły zdjęcia.Wszystko po to, żeby zmieściła się w kokpicie i dała widzom doznania możliwie najbliższe jazdy samochodem wyścigowym.Aktor nie będzie jednak ścigał się z innymi kierowcami i będzie jeździł zmodyfikowaną wersją pojazdu F2 bądź F3, a nie prawdziwą Formułą 1. Samochód, który zagra w filmie, został zaprojektowany przez firmę Mercedes.