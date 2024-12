"Wednesday": prace na planie 2. sezonu zakończone. Jenna Ortega na pierwszym zdjęciu!

"Wednesday": 2. sezon nadchodzi

"Wednesday": o serialu

Szczegóły drugiego sezonu trzymane są na razie w tajemnicy. Jak obiecuje jednak odtwórczyni roli Morticii Addams Catherine Zeta Jones , nowa seria będzie "większa i bardziej pokręcona, niż można to sobie wyobrazić". - Postanowiliśmy położyć nieco większy nacisk na elementy horroru - dodaje Ortega - Nasza opowieść ma lekki ton. W serialu takim jak ten - z wampirami i wilkołakami - nie chcesz traktować się zbyt poważnie.Do obsady dołączyli: Lady Gaga Noah Taylor. W rolach epizodycznych wystąpią też: Christopher Lloyd Heather Matarazzo oraz Joonas Suotamo Jesteśmy podekscytowani, że od tego sezonu już cała rodzina Addamsów będzie mogła nazwać się uczniami Akademii Nevermore. Wszystko to w otoczeniu znanych już postaci oraz zupełnie nowych twarzy – mówią twórcy, scenarzyści i showrunnerzy Al Gough Pierwszy sezon " Wednesday " zadebiutował na Netfliksie w listopadzie 2022 roku i z miejsca stał się jednym z większych przebojów w historii streamingowej platformy. W ciągu 28 dni od premiery użytkownicy serwisu oglądali go przez 1,2 mld godzin.Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.