16. Millennium Docs Against Gravity: Bilety już od 27 kwietnia

Największe święto kina filmu dokumentalnego w Polsce,wystartuje 10 maja. Bilety będą w sprzedaży już odZobacz, czy rozumiesz świat, i czy świat rozumie ciebie – to hasło przewodnie tegorocznej imprezy. W programie blisko 160 filmów odnoszących się do najbardziej aktualnych problemów i spotkania z 80 gośćmi z całego świata. Prawie wszystkie z prezentowanych tytułów mają na festiwalu polskie premiery. Wśród nich są nowe dzieła Wernera Herzoga Madsa Brüggera i najważniejsze polskie filmy dokumentalne tego rokuMillennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, jako jedyny w Europie odbywa się jednocześnie w sześciu miastach: Warszawie, Wrocławiu i Lublinie (10-19 maja) , Gdyni (15-24 maja), Bydgoszczy (11-19 maja) i po raz pierwszy w Katowicach (12-19 maja).Trwa sprzedaż karnetów na warszawską edycję festiwalu: https://mdag.pl/16/pl/warszawa/page/Karnety-Warszawa Bilety będą w sprzedaży od. Więcej informacji na www.mdag.pl