16. Millennium Docs Against Gravity: Konkurs Green Warsaw

Green Warsaw jest specjalnym konkursem na film o tematyce ekologicznej. W tym roku zakwalifikowało się do niego dziewięć tytułów:reż. Jennifer Baichwal Weszliśmy w epokę, w której ludzka działalność kształtuje naszą planetę bardziej niż jakakolwiek do tej pory naturalna siła. Film jest utrzymaną w surrealistycznym duchu medytacją na temat masowych, głębokich i trwałych zmian w krajobrazie naszej planety dokonywanych przez człowieka. Jako narratorka oprowadza po nim Alicia Vikander. Szokujący i hipnotyczny obraz to efekt wieloletniej współpracy reżyserki Jennifer Baichwal, operatora Nicholasa de Penciera oraz znanego fotografa Edwarda Burtynskiego., reż. François-Xavier Drouet Film przedstawia, na czym polega proces ingerencji w życie przyrody i jakie ma skutki uboczne. Zadaje pytanie o jego możliwe alternatywy. Okazuje się, że dylemat, czy wolimy las pełen życia, czy raczej zieloną pustynię, to nie tylko kwestia naszych dzisiejszych wyborów lecz przede wszystkim tego, jak definiujemy przyszły krajobraz otaczającej nas rzeczywistości.reż. Jon Kasbe W kenijskim miasteczku, położonym niedaleko parku narodowego, dwóch kuzynów obrało skrajnie różne profesje. Jeden jest kłusownikiem, który specjalizuje się w handlu porożem zagrożonego wyginięciem słonia afrykańskiego. Drugi pracuje jako strażnik parku, a do jego głównych zadań należy ochrona dzikiej przyrody przed kłusownikami. Reżyser filmu Jon Kasbe towarzyszył swoim bohaterom przez prawie 3 lata.), reż. Ton van Zantvoort Stijn jest jednym z ostatnich holenderskich pasterzy. Gdy jednak z roku na rok, dotacje na wypas owiec radykalnie się kurczą, podejmuje nierówną walkę z przeciwnościami losu. Reżyser filmu towarzyszył mu w niej przez 10 lat.), reż. Stefano Liberti W jaki sposób rosnący popyt na mięso w przeludnionych Chinach wpływa na lasy deszczowe w Amazonii? Dlaczego i po co brazylijscy farmerzy są wabieni na farmy soi w Mozambiku? Film przedstawia łańcuch produkcji wieprzowiny na światową skalę. System masowej produkcji tego mięsa powstał po koniec lat 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, a następnie rozszerzony został na cały świat, szczególnie w gęsto zaludnionych krajach.reż. Stephanie Soechtig Wynaleziony w 1945 roku teflon nie tylko zrewolucjonizował domowe gotowanie dzięki nieprzywierającym patelniom, ale obecny jest niemal wszędzie. Okazuje się też, że zawiera związek chemiczny o nazwie C8, który ma bardzo długi okres trwałości i można go obecnie znaleźć w krwioobiegu niemal 99% Amerykanów. Film przedstawia historię jednego z największych pozwów zbiorowych w historii prawa ochrony środowiska, który mieszkańcy Parkersburga wytoczyli koncernowi DuPont.), reż. Kurt Langbein Bohaterami filmu są m.in. pracownicy francuskiej fabryki, holenderskiej firmy produkującej telefony fair trade czy koreańscy producenci mandarynek. Wszyscy mają świadomość udziału w znacznie większym łańcuchu produkcji i konsumpcji. Film ukazuje różne innowacyjne, a często bardzo tradycyjne rozwiązania, które przywracają ludziom poczucie wspólnoty, współodpowiedzialności i sensu pracy.reż. Nikolaus Geyrhalter Ludzie codziennie przemieszczają 156 milionów ton skał i ziemi, co powoduje, że staliśmy się dziś najbardziej znaczącym czynnikiem geologicznym naszych czasów. Film przedstawia ten proces i obrazuje zakres niekontrolowanych zmian, jakich dokonujemy. Reżyser bada gigantyczne interwencje jakich człowiek dokonuje dziś na Ziemi, a jego obraz jest bez wątpienia jednym z najbardziej epickich filmów dokumentalnych ostatnich lat na temat środowiska.jest największym festiwalem filmów dokumentalnych w Polsce. W tym roku odbędzie się w dn.w sześciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Gdyni, Bydgoszczy i po raz pierwszy w Katowicach. W ramach festiwalu zostanie pokazanych 160 filmów, którym towarzyszą spotkania z gośćmi, debatami i koncertami.Więcej informacji: www.mdag.pl