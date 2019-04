16. Millennium Docs Against Gravity z audiodeskrypcją i napisami

Podczas nadchodzącej, szesnastej już edycji największego święta kina dokumentalnego w Polsce zwrócimy szczególną uwagę na dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.Po raz pierwszy w historii festiwalu, dzięki wsparciu Banku Millennium i współpracy z agencją reklamową Change Serviceplan, wybrane filmy będą dostępne z audiodeskrypcją i wersją lektorską udostępnianymi w aplikacji AudioMovie. AudioMovie to aplikacja na smartfony, która odtwarza i synchronizuje z filmem dodatkowe ścieżki dźwiękowe. Wystarczy wziąć ze sobą do kina smartfon i słuchawki, aby za pomocą własnego urządzenia słuchać audiodeskrypcji lub wersji lektorskiej filmu prezentowanego w kinie. Tego typu aplikacja daje osobom o różnych potrzebach możliwość współuczestniczenia i współprzeżywania seansu filmowego, niezależnie od (nie)pełnosprawności, (nie)znajomości języka czy wieku.Dzięki napisom dla niesłyszących projekcje tych samych filmów będą też dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchu.– mówi Iwona Jarzębska, dyrektor Departamentu Public Relations Banku Millennium.Bank Millennium jest mecenasem MILLENIUM DOCS AGAINST GRAVITY od 2006 roku. W 2016 roku objął patronat tytularny nad wydarzeniem, a tym roku jest również sponsorem audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszącychFilmy z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących będą wyświetlane w dniachw warszawskiej Kinotece i wrocławskim DCF. Wśród nich znajdą się cztery tytuły o zróżnicowanej tematyce. W Davida Batty'ego wybitny aktor i zdobywca Oscara Sir Michael Caine przywołuje klimat swingującego Londynu z lat 60. Isa Willinger , reżyserka filmuprzedstawia relacje ludzi z robotami osobistymi oraz zastanawia się nad możliwościami i granicami sztucznej inteligencji. Z kolei bohaterami filmu Suhaiba Gasmelbariego - zdobywcy Nagrody dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego na tegorocznym Berlinale - są czterej sudańscy eks-filmowcy w sędziwym wieku, którzy postanawiają odrestaurować dawne kino pod Chartumem. Tytułowy(reż. Michał Sulima) ma swój zakład w londyńskim Camden Town, ale pewnego dnia postanawia przeprowadzić operację wniesienia stuletniego fortepianu do jednej z najtrudniej dostępnych wiosek w Himalajach. Jak widać, na festiwalu Millennium Docs Against Gravity nie ma rzeczy niemożliwych.Osoby z niepełnosprawnością wzroku i ich asystenci oraz osoby z niepełnosprawnością słuchu będę mogły kupić bilety na pokazy filmów z audiodeskrypcją i napisami dla niedosłyszących w cenie 12 zł. Na projekcje obowiązują zapisy:dla projekcji w Warszawie orazdla projekcji we Wrocławiu.