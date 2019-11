25 filmów na 24. Forum Kina Europejskiego Cinergia

Znakomity debiut irlandzkiego reżysera, gościa Cinergii. Przebój festiwalu w Berlinie w 2005 roku, daleki od emocjonalnej manipulacji widzami. Genialnie zagrany, przejmujący i pozostający w pamięci.Zwycięzca sekcji Horyzonty na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Niedaleka przyszłość na Ukrainie, z popiołów rodzi się nadzieja. Jeden z najważniejszych filmów z naszej części Europy w 2019 roku.Współczesny western o prowincjonalnej Brazylii, trochę survival, trochę science fiction. Imponująca kinowa gatunkowa hybryda. Nagroda Jury na festiwalu w Cannes.Uniwersalna i elektryzująca opowieść o przyjaźni. Czołówka brytyjskiego kina w tym roku. Nagroda publiczności na festiwalu w Rotterdamie.Opowieść o radzeniu sobie ze stratą i nie pozbawiony paranoi thriller osadzony w naturalnym pięknie Islandii.Zabawny i nieoczywisty film animowany o tworzeniu przez Luisa Bunuela filmu dokumentalnego. Hołd dla mistrza, hołd dla kina.Nieśmiertelne arcydzieło 40 lat po premierze, ponownie na dużym ekranie. Coppola raz jeszcze przemontował swój film i jest to dla niego wersja idealna.Nagroda Fipresci na Warszawskim Festiwalu Filmowym, konkursowe pokazy m.in. w Locarno, Sarajewie, Valladolid. Dokumentalna perspektywa porusza do żywego.Swobodna ekranizacja powieści Jerzego Kosińskiego. Bezkompromisowe kino, które nie da o sobie zapomnieć długo po seansie. W jednej z ról Lech Dyblik Intymne, szczere i ważne kino młodego kanadyjskiego twórcy, który potrafi w piękny sposób uchwycić romantyczną czułość. Wydarzenie festiwalu w Cannes, film na który czeka wielu widzów.Zaskakujący i oryginalny portret niezwykłego artysty, lidera legendarnego zespołu INXS. Nie tylko dla fanów.Tegoroczny laureat festiwalu w Karlowych Warach. Film stworzony z głębi serca, którego czułość na ekranie można poczuć. Trudny temat podany z odrobiną absurdu.Tytułowy bohater przybywa z Litwy, aby w Brukseli poprawić swój los. Niestety trafia na drobnego przestępcę z Polski. W tej roli znakomity Dawid Ogrodnik . Litewskie Oscary 2019!Najnowszy film szwedzkiego geniusza kina, Roya Anderssona . Podobny styl, jak w filmach poprzednich (), ale ciągle mistrz opowiada celnie i z humorem. Nagroda za reżyserię na festiwalu w Wenecji.Po raz pierwszy w Polsce szeroka i pełna retrospektywa twórczości czeskiej dokumentalistki. Ten film poświęcony jest człowiekowi, który w Tatrach opiekuje się dwustoma osobami, bardzo potrzebujących ludzkiego wsparcia.Jury i publiczność festiwalu Nowe Horyzonty były zgodne, że to najlepszy film tegorocznego konkursu. Na wielu listach podsumowujących rok w kinie brytyjskim Przynęta jest w ścisłej czołówce.Jeśli jakiś film może być bardzo blisko człowieka i jego losów, to jest to właśnie ten film. Jeden z najbardziej zaskakujących obrazów ostatnich miesięcy. Wybitny debiut.Nie ma w tym filmie fałszu, jest za to świetnie uchwycony obraz naszego kraju. Bardzo przemyślany, znakomicie zrealizowany i zagrany polski debiut. Nagroda w Gdyni bardzo zasłużona.To legendarne siedem godzin z okładem nie jest... wytworem fantazji szaleńca. Tak po prostu widzę i odczuwam świat – mówi Bela Tarr . Jedyny w swoim rodzaju seans filmowy z Romanem Gutkiem za sterami.Twórcapowraca w wielkim i bardzo odmiennym stylu. Pokochacie tę opowieść o rodzinie zmagającej się z problemami dnia codziennego. Szczere kino, prawda bije z ekranu. Wybitny Willem Dafoe w głównej roli.Ceniona dokumentalistka debiutuje w fabule i zabiera nas do świata dziewczyny uwięzionej w systemie, która próbuje odnaleźć drogę do szczęścia. Nagroda publiczności na festiwalu w Warszawie.Nowa propozycja autorki Zjazdu absolwentów i ponownie wybitny przykład filmu, który dowodzi, że kino to potęga autorskiej wypowiedzi. Odell po mistrzowsku przekracza granice i budzi nas do życia.Liczne nominacje do Europejskich Nagród Filmowych, zachwyt w Cannes, szansa na amerykańskiego Oscara. Włoski mistrz z wyczuciem i wielką klasą opowiada o cosa nostra i jest to lekcja obowiązkowa.Z godzin nagrań audio i wideo pozostawionych przez Zdzisława Beksińskiego powstał jeszcze jeden film dokumentalny, który w autorski, mądry i ciekawy sposób mierzy się ze spuścizną pozostawioną przez wybitnego malarza.Trójką miłosny, wielkie emocje, prawda na ekranie. Porywający przykład polskiego kina, które w sposób przemyślany i bardzo szczery mierzy się z takimi tematami, jak przyjaźń, miłość, zdrada, poświęcenie.***odbędzie się w Łodzi w dniach. Kilkanaście sekcji festiwalowych, blisko sto filmów, kilkudziesięciu gości, a wśród nich: Roman Polański Joe Pantoliano i Jana Sevcikova. Szczegóły na www.cinergiafestival.pl