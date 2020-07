Najlepsze filmy o Wietnamie. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

We Were Soldiers

Film wojenny i Mel Gibson idealnie do siebie pasują. Co prawda reżyserem " Byliśmy żołnierzami " jest Randall Wallace , czyli scenarzysta " Braveheart ", to Gibson odegrał w jego realizacji istotną rolę jako gwiazda i producent. Film opowiada o pierwszym starciu armii USA z Wietkongiem, które zapoczątkowało koszmar wojny i setki tysięcy ofiar. W niedzielę, 14 listopada 1965 roku o godz. 10:48, 400 amerykańskich żołnierzy wylądowało w Ia Drang, zwanej Doliną Śmierci. Tam zostali otoczeni przez 2000 Wietnamczyków. W przeciwieństwie do takich filmów wojennych o Wietnamie jak " Czas apokalipsy " czy " Pluton " tu nie pada tu ani jedno pytanie typu "po co tu jesteśmy?". Przesłanie skierowany jest raczej przeciwko absurdowi wojny w ogólnym jej znaczeniu.