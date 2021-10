Najlepsze filmowe parodie. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

RANKING NAJLEPSZYCH FILMOWYCH PARODII

8 FILM Ściśle tajne Top Secret! 1984 30 min. 1984 7,4 10 16 134 oceny społeczności 6 029 chce zobaczyć gatunek Komedia kraj USA

Wielka Brytania reżyser David Zucker obsada Val Kilmer

Lucy Gutteridge Nick Rivers, amerykańska gwiazda rocka, zostaje zaproszona na koncert do NRD. Festiwal ma odwrócić uwagę od próby zajęcia RFN, a muzyk przypadkowo wplątany zostaje w szpiegowskie rozgrywki. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem dla Nicka zostaje córka porwanego naukowca zajmującego się bronią masowego rażenia. Bracia Zucker tym razem nabijają się z filmów muzycznych z lat 50. i szpiegowskich thrillerów z okresu zimnej wojny. W roli głównej wystąpił debiutujący na srebrnym ekranie Val Kilmer

3 FILM Czy leci z nami pilot? Airplane! 1980 28 min. 1980 7,0 10 45 035 ocen społeczności 5 553 chce zobaczyć gatunek Komedia kraj USA reżyser Jim Abrahams obsada Robert Hays

Julie Hagerty Były pilot Ted Striker po przeżytym wojennym koszmarze obiecuje sobie już nigdy nie zasiąść za sterami samolotu. Tymczasem podróżuje jako pasażer, aby przekonać swoją dziewczynę-stewardessę, żeby do niego wróciła. W trakcie lotu okazuje się, że piloci ulegli zatruciu i nie są w stanie kontynuować lotu. Jedyną nadzieją staje się Striker, który walczy ze swoim strachem. Parodia filmów katastroficznych używająca surrealnego humoru to absolutna klasyka kina. Sceny z filmu przeniknęły do popkultury i do dziś są regularnie cytowane.

Humor na kinowym ekranie przybiera różne formy. Od slapsticku po żart słowny – sposobów na rozśmieszenie widowni nie sposób zliczyć. Szczególną niszę zamieszkują parodie, filmy nabijające się z konkretnych konwenansów czy gatunków - w kinie lub poza nim. W tym rankingu przygotowaliśmy 15 tytułów, dla których komedia przybiera formę doskonale znaną, lecz wywróconą do góry nogami. Zachęcamy do zapoznania się także z naszymi pozostałymi rankingami. Znajdziecie wśród nich m.in. najlepsze filmy o I wojnie światowej najlepsze filmy, których akcja toczy się w Rzymie czy najgorsze filmy wszech czasów W historii kina najsłynniejsze parodie powstały w drugiej połowie XX wieku. Ranking najlepszych nie mógł pominąć więc takich mistrzów swojego fachu jak Mel Brooks czy Leslie Nielsen . Nie zabrakło również miejsca dla grupy Monty Python czy Ekipy Ameryka. Jedno jest pewne: tytuły z tego zestawienia to gwarantowany przepis na dawkę solidnego śmiechu. Obiektami żartów będą smutni detektywi z filmów noir, kapryśni aktorzy czy najsłynniejsze horrory lat 90. Właśnie dlatego filmowe parodie to wyjątkowy gatunek – jest ograniczany wyłącznie przez pomysłowość swoich twórców. Swoimi ulubionymi parodiami koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach.