Alicia Vikander odwiedzi "Blue Bayou"

) i Alicia Vikander ) zagrają główne role w filmie. To kolejny autorski, reżysersko-scenariopisarski projekt Chona Będzie to oparta na faktach historia Antonia, koreańskiego dziecka adoptowanego przez amerykańską rodzinę. Gdy za sprawą biurokratycznego zamieszania nastolatkowi grozi deportacja, chłopak musi skonfrontować się z własną przeszłością i zrozumieć, na czym polega prawdziwa siła rodziny. Chon jest nie tylko aktorem, reżyserem i scenarzystą, ale też współproducentem całości. To obecnie jedna z najjaśniejszych wschodzących gwiazd azjatyckiego kina – reżyserowany przez niegobył objawieniem Film Independent i Sundance.