Ave Mescal! Przed Wami zwiastun "Gladiatora II"

Premiera " Gladiatora II " zaplanowana jest na 15 listopada tego roku. Zobaczcie pierwszy zwiastun widowiska w reżyserii Ridleya Scotta Gladiator II " to jedna z droższych produkcji w historii kina. Pierwotnie budżet filmu miał wynosić 165 mln dolarów. Jednak przez ubiegłoroczne strajki w Hollywood koszty realizacji urosły do ponad 300 milionów.Głównym bohaterem filmu będzie znany z pierwszej części Lucius Verus – wnuk Marka Aureliusza, syn Lucilii i następca tronu cesarstwa rzymskiego. Mężczyzna od lat żyje na odludziu bez kontaktu z matką. Nadchodzi jednak moment, gdy będzie musiał powrócić do stolicy imperium i zmierzyć się ze swoim dziedzictwem.Tytułową rolę w " Gladiatorze II " gra Paul Mescal (" Aftersun "). Partnerują mu Denzel Washington Derek Jacobi oraz Joseph Quinn Gladiator " trafił do kin w 2000 roku. Z aż dwunastu nominacji do Oscarów zdobył pięć statuetek. Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła m.in. grającego główną rolę Russella Crowe'a Rzymski generał Maximus, skazany na śmierć przez pretendenta do tronu imperium, cudem uchodzi z życiem z zastawionej na niego pułapki. Pojmany przez handlarza niewolników, poddany morderczemu treningowi, zostaje gladiatorem. Dzięki swym niezwykłym umiejętnościom powraca do Rzymu, na arenę Koloseum, gdzie szybko zyskuje szansę na zemstę.