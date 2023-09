Będzie drugi sezon "One Piece". Netflix zamawia nowe odcinki serialu opartego na słynnej mandze

"One Piece" wróci na platformie Netflix

"One Piece" - zwiastun serialu

O czym opowiada "One Piece"?

w opublikowanym na YouTubie filmiku., poinformował Oda , dziękując fanom za oglądanie produkcji.Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.W obsadzie są m.in. Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) i Taz Skylar (Sanji). Twórcami serialu są Matt Owens One Piece " zadebiutował na platformie Netflix 31 sierpnia.