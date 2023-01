Bethesda przekazuje wyjątkowy hełm z "Fallout 76" na rzecz WOŚP!

Twórcy gier wideo, jak co roku, chętnie dołączają do wspierania. Dopiero co informowaliśmy o licytacjach CDP RED , a już chwilę później do grona niosących pomoc dołącza, licytując jedyny na świecie hełm Pancerza Wspomaganego T-51b z motywem rocznicowym z serii Fallout. Hełm pochodzi z Edycji Kolekcjonerskiej " Fallout 76 " i został ręcznie pomalowany, specjalnie na 25. rocznicę wydania pierwszej gry z serii. Hełm jest przeznaczony tylko do ekspozycji i nie powinien być używany w inny sposób ze względów bezpieczeństwa. Jest to jeden z dwóch istniejących egzemplarzy na Świecie, więc mamy tu do czynienia z prawdziwą perełką. Wszystkie środki zebrane podczas licytacji zostaną przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.