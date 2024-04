Blockbustery, horrory, anime i filmy biograficzne już w kwietniu w Multikinie

"Back to Black"

"Niepokalana"

Już 5 kwietnia do kin wejdzie hollywoodzki blockbuster, horror oraz dramat wojenny. Widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie premierowo. W nowym rozdziale powrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło – kultowej nowojorskiej remizy strażackiej. Odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc. Nowi oraz kultowi Pogromcy Duchów połączą siły, aby uratować świat przed zamarznięciem. Tego samego dnia do kin wejdzie horrororaz– pierwszy polski film fabularny o słynnej i zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Po raz kolejny specjalista od kina wojennego – Krzysztof Łukaszewicz (" Orlęta: Grodno ’39 ", " Karbala ", " Generał Nil ") nawiązuje do najważniejszych i najbardziej dramatycznych kart naszej historii. W filmie fikcja przeplata się z faktami, tworząc magnetyczną i angażującą widzów opowieść. W rolę legendarnego generała Andersa wcielił się Michał Żurawski , a brytyjskiego generała Olivera Leese zagrał Mark Kitto . W filmie występują także: Leszek Lichota Szymon Nygard . 11 kwietnia wieczorem odbędą się pierwsze pokazy filmu, który wejdzie do kin 12 kwietnia. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w ogarniętych chaosem wojny domowej Stanach Zjednoczonych. Fotografka wojenna ( Kirsten Dunst ) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego centrum dramatycznych wydarzeń.Natomiast 19 kwietnia na wielkim ekranie będzie można zobaczyć. To to muzyczny dramat wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson , uznaną artystkę wizualną i reżyserkę. Czeka na Was pełna pasji historia niezwykłej artystki, ukazująca lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. Film skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także spróbuje zrozumieć jej demony. Tego samego dnia premię ma horror. 12-letnia baletnica, która jest córką wpływowej postaci ze świata przestępczego zostaje porwana. Aby otrzymać okup w wysokości 50 milionów dolarów, grupa przestępców musi pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji przez jedną noc. Okazuje się jednak, że porywacze znikają jeden po drugim i ku swemu rosnącemu przerażeniu odkrywają, że są zamknięci z wyjątkową dziewczynką.W ostatnim tygodniu kwietnia na widzów będzie czekała premiery filmu. Wizjonerski twórca Luca Guadagnino przedstawia film z Zendayą w roli Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została potem trenerką, bezkompromisową na korcie i poza nim. Jej mąż ( Mike Faist – " West Side Story ") jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick ( Josh O’Connor – " The Crown ") – jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej.Kolejna propozycja na koniec kwietnia to horror Sydney Sweeney w roli młodej i pełnej wiary zakonnicy Cecil, która trafia do włoskiego klasztoru, położonego w malowniczej okolicy. Miejsce jest wręcz niepokojąco piękne, a księża i zakonnice nienaturalnie życzliwi. Cecilia od początku ma poczucie, że nie znalazła się tu przypadkiem, i że prawdziwa natura tego miejsca jest pilnie strzeżonym sekretem.Ponadto 26 kwietnia do kin wejdzie japoński film anime. On jest szpiegiem. Ona jest zabójczynią. Loid i Yor prowadzą podwójne życie, jednocześnie udając idealną rodzinę. Jednak ich adoptowana córka Anya, telepatka, wie o ich ekscytujących sekretach. Pod przykrywką zabrania rodziny na weekendowy zimowy wypad, Loid pracuje nad swoją obecną misją. Operacja Strix okazuje się trudna, zwłaszcza że Anya przypadkowo się w nią wplątuje i inicjuje wydarzenia, które zagrażają pokojowi na świecie!W kwietniu w kinach sieci Multikino widzowie znajdą wiele produkcji familijnych. 5 kwietnia do repertuaru dołączy film familijny. Niezwykła szkoła, w której dzieciom towarzyszą magiczne, mówiące ludzkim głosem zwierzęta, obchodzi 250 urodziny! Taką rocznicę wypada uczcić specjalnym przedstawieniem. Kiedy jedni nad nim pracują, ktoś inny każdej nocy kopie doły na dziedzińcu. Jaki ma w tym cel? O tym maili widzowie przekonają się podczas seansu.Druga familijna propozycja to. Główny bohater – czternastoletni Jeremi jest Youtuberem, a jego ojciec – pracownik agencji kosmicznej obiecuje pokazać mu w wakacje start prawdziwej rakiety. W ostatniej chwili plany ulegają zmianie. Zamiast tego Jeremi zostaje wysłany do swojego dziadka, który mieszka na wsi. Żeby odciągnąć chłopca od internetu, ojciec przygotowuje dla niego specjalne zadanie. Pewnego poranka Jeremi dostaje tajemniczą przesyłkę, w której znajduje się robot przekazujący mu zadania do wykonania – chłopiec musi przygotować filmowy list do kosmitów, który pomoże uratować świat.Natomiast 26 kwietnia na wielkie ekrany powróci uwielbiana przez najmłodszych rezolutna kotka w animacji. Główna bohaterka po raz czwarty zaprasza do kin na seanse pełne humoru, emocji oraz codziennych przygód. Uwielbianą kotkę oraz jej przyjaciół – Packa, Adelkę i Julianka – czekają nowe perypetie. Tym razem spędzimy z nimi dzień w przedszkolu, zobaczymy, jak poznają nowych kolegów na placu zabaw i jak uciekają przed nagłym deszczem.W kwietniowym repertuarze Multikina nie zabraknie cyklicznych pokazów w ramach "OFFowych czwartków". 4 kwietnia widzowie będą mogli zobaczyć, 11 kwietnia, 18 kwietnia, a 25 kwietniaSzczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl. Zachęcamy również do słuchania podcastu " Do zobaczenia w Multikinie ", w którym w cyklu "Kanapa Knapa w Multikinie" są dostępne rozmowy z odtwórcami głównych ról w filmach, które można oglądać w Multikinie.