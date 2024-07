Box Office USA: Obłęd! "Deadpool & Wolverine" większym hitem niż myślano

"Deadpool & Wolverine" z szóstym najlepszym otwarciem w historii

O filmie "Deadpool & Wolverine"

Movie się. Oceniamy widowisko Marvela "Deadpool & Wolverine"

Zamiast prognozowanych 205 milionów dolarówzarobił na otwarcieTym samym osiągnął. Wśród filmów o superbohaterach tylko trzecia i czwarta częśćorazmogą pochwalić się lepszymi otwarciami.Jest to oczywiście również. A także najlepsze otwarcie wśród wszystkich lipcowych premier.Co więcej, mamy już szacunki dotyczące poniedziałkowych zarobków. I " Deadpool & Wolverine " kontynuuje bicie rekordów. Film zarobił bowiem co najmniej 21,5 mln dolarów. Jest to Deadpool & Wolverine " jest pierwszym filmem o Deadpoolu nakręcony po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Reżyserem filmu jest Shawn Levy Ryan Reynolds napisali scenariusz " Deadpool & Wolverine " do spółki z Zebem Wellsem