Box Office USA: Skazana na pożarcie Beyoncé triumfuje

AMC szacuje, że film zarobił na otwarcie 21 milionów dolarów. Inni twierdzą, że może to być 22 mln dolarów. Nie jest to rzecz jasna wynik nawet w najmniejszym stopniu zbliżony do(92,8 mln dolarów). Jednak jest to jedno z najlepszych otwarć w historii pierwszego weekendu grudnia. Do rekorduzabrakło naprawdę niewiele. Film z Tomem Cruise'em zarobił 24,2 mln dolarów.Niestety dla AMCokazał się wielkimi największe tłumy zaliczył w czwartek i piątek. Czy sieć kinowa będzie w stanie przekonać innych klientów, by dali mu szansę? Przekonamy się już za tydzień.Fantastycznie w amerykańskich kinach poradziło sobie japońskie kino katastroficzne. Film zarobił na dzień dobry 11 milionów dolarów. W tym roku żaden nieanglojęzyczny film nie może pochwalić się równie udanym otwarciem.A nie jest to jedyny film obcojęzyczny, który świetnie sobie poradził.jest kolejną w tym roku indyjską produkcją, która mimo ograniczonej dystrybucji jest w stanie zgarnąć miliony. Według aktualnych szacunków widowisko zarobiło 6,1 mln dolarów.Trzecią dużą premierą weekendu jest. Ta opowieść sf od studia, które wprowadziło w tym roku, nie do końca trafiła do chrześcijańskiej widowni. Film w CinemaScore otrzymał zaledwie B+, co przełożyło się na 4,4 mln dolarów.Najgorzej wypadł akcyjniach Johna Woo . Powrót reżysera do amerykańskiego kina po 20-letniej przerwie nie wypadł imponująco. Film zarobił zaledwie 3 miliony dolarów. Ostatni amerykański film Johna Woo - zgarnął na otwarcie w 2003 roku 13,5 mln dolarów.Do szerokiej dystrybucji trafił także. Jednak wpływy w wysokości 1,7 mln dolarów nie dały mu miejsca w pierwszej dziesiątce. Nicolas Cage wciąż nie potrafi przyciągnąć do kin tłumów.Za tydzień czeka nas ciąg dalszy posuchy w amerykańskich kinach. Największą premierą będzie japońska animacja