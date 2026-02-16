Burza wokół Seedance 2.0. Twórcy generatora wideo AI reagują na zarzuty

Chiński gigant technologiczny ByteDance, właściciel TikToka, zapowiedział wzmocnienie zabezpieczeń swojego modelu AI Seedance 2.0 po ostrej reakcji ze strony Hollywood, o której pisaliśmy kilka dni temu. Studio poinformowało, że podejmie kroki, by uniemożliwić użytkownikom generowanie materiałów wideo opartych na chronionej własności intelektualnej wytwórni filmowych. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
ByteDance odpowiada na zarzuty
Oświadczenie firmy pojawiło się po tym, jak ByteDance otrzymało wezwania do zaprzestania naruszeń od Disneya oraz Paramount. Disney zarzucił spółce, że model Seedance 2.0 został zasilony piracką biblioteką postaci chronionych prawem autorskim. Z kolei Paramount wskazał, że narzędzie wygenerowało realistyczne przedstawienia znanych i ikonicznych franczyz oraz bohaterów należących do studia. W rozmowie z Deadline przewdstawiciel ByteDance podkreślił, że szanuje prawa własności intelektualnej i wysłuchał obaw dotyczących Seedance 2.0.
Firma zapowiedziała wzmocnienie istniejących zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu wykorzystaniu cudzej własności intelektualnej oraz wizerunku.
Model Seedance 2.0 zadebiutował w ubiegłym tygodniu i szybko stał się źródłem viralowych deepfake’ów opartych na hollywoodzkich produkcjach. Ogromną popularność zdobyło m.in. wygenerowane w AI starcie między Tomem Cruise'em
a Bradem Pittem
. W sieci pojawiły się również alternatywne zakończenia znanych seriali, w tym "Stranger Things
", czy walka Optimusa Prime'a
z Godzillą
.
W następstwie głos zabrało Motion Picture Association.
Prezes stowarzyszenia Charles Rivkin
, w oświadczeniu stwierdził, że w ciągu jednego dnia chińska usługa AI dopuściła się nieautoryzowanego wykorzystania amerykańskich utworów chronionych prawem autorskim na masową skalę. Jednocześnie wezwał ByteDance do natychmiastowego zaprzestania działań naruszających prawo. Ostre stanowisko przedstawiło również Human Artistry Campaign, które W nazwało o premierę Seedance 2.0 "atakiem na twórców na całym świecie".
