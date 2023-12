Cate Blanchett w nowym filmie Jima Jarmuscha?! Co wiemy o "Father Mother Sister Brother"?

Co wiemy o nowym filmie Jima Jarmuscha?

Zdjęcia do najnowszego filmu Jima Jarmuscha , zatytułowanego " Father Mother Sister Brother ", mają rozpocząć się na początku przyszłego roku w Paryżu. Reżyser wspominał o tym projekcie już w kwietniu, podczas odbywającego się w Nowym Orlaeanie festiwalu filmowego "Overlook". Wówczas chciał wystartować z produkcją pod koniec tego roku, ale ze względu na strajki scenarzystów i aktorów musiał zmienić plany.– mówił.Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiaj o filmie " Tár ". Tytułowa rola przyniosła Cate Blanchett Złoty Glob i nominację do Oscara.Aktualnie filmografię Jima Jarmuscha zamyka czarna komedia " Truposze nie umierają ". W obsadzie znaleźli się m.in. Bill Murray W sennym miasteczku Centerville coś nie gra. Wielki księżyc wisi jakby niżej niż zwykle, godziny dnia przychodzą niespodziewanie, a zwierzęta zachowują się tak, jak nie zachowywały się wcześniej. I nikt nie wie dlaczego. Doniesienia mediów są złowieszcze, naukowcy wydają się skonfundowani. Ale nikt nie przewiduje tego, co za chwilę spotka Centerville – umarli nie umarli. Wstają z grobów i brutalnie polują na żywych. Mieszkańcy miasta muszą walczyć o przetrwanie.