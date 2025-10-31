"Tyrant": Charlize Theron gwiazdą kulinarnej wersji "Whiplash"

Ostatnio mogliśmy oglądać Charlize Theron w filmie akcji "Old Guard 2", a w przyszłym roku zobaczymy ją w "Odysei" Christophera Nolana. W planach aktorki właśnie pojawił się nowy projekt. Tym razem gwiazda zabierze nas do świata restauratorów.
O czym opowie "Tyrant" z Charlize Theron?
Jak donosi portal Deadline, Charlize Theron jest na finałowym etapie negocjacji w sprawie występu w filmie "Tyrant" Getty Images © Gilbert Flores
. Aktorka ma być również producentką projektu. Powstaje on dla Amazon MGM Studios.
Za kamerą stanie David Weil
(serial "Łowcy
"), który napisał również scenariusz. Projekt trafił pod skrzydła Amazona w sierpniu po intensywnej licytacji między studiami. Kiedy Theron
wyraziła zainteresowanie, film otrzymał priorytetowy status. O fabule wiemy jedynie tyle, że ma to być coś w stylu "Wall Street" albo "Whiplash" – tyle że w światku ekskluzywnych nowojorskich restauracji. Theron będzie gwiazdą filmu, ale w scenariuszu podobno jest jeszcze druga duża rola kobieca.
Na razie trwają poszukiwania aktorki.
"The Old Guard 2" – zwiastun
O czym opowiada "The Old Guard 2"?
Andy (Charlize Theron
) powraca ze swoim zespołem nieśmiertelnych wojowników, mierząc się z nową misją ratowania świata. Booker (Matthias Schoenaerts
) nadal przebywa na wygnaniu za zdradę, a Quynh (Veronica Ngô
) pragnie zemsty po ucieczce z podwodnego więzienia. Z kolei Andy musi stawić czoła swojej niedawno odkrytej śmiertelności. Tymczasem na horyzoncie pojawia się tajemnicze niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkiemu, na co Andy pracowała przez tysiące lat. Andy, Nile (KiKi Layne
), Joe (Marwan Kenzari
), Nicky (Luca Marinelli
) i James Copley (Chiwetel Ejiofor
) korzystają z pomocy Tuah (Henry Golding
) - starego przyjaciela, który może okazać się niezbędny do rozwikłania tajemnicy nieśmiertelności.