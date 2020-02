Chris Pratt wraca na mały ekran

Getty Images © Images Press



) będzie gwiazdą oraz producentem serialu sensacyjnegoGwiazdor wcieli się w Reece'a - komandosa Navy SEALS, który jako jedyny z całego oddziału przeżywa zasadzkę w trakcie niebezpiecznej misji. Bohater powraca do domu z głową pełną sprzecznych wspomnień oraz wątpliwości co do tego, kto naprawdę odpowiada za masakrę. Gdy na jaw wypływają nowe dowody dotyczące tragedii, życie bohatera zaczyna wisieć na włosku.Reżyserem pilotowego odcinka oraz producentem wykonawczym serialu będzie Antoine Fuqua , z którym gwiazdor pracował przy. W projekt nie jest na razie zaangażowana żadna telewizja ani serwis streamingowy.Dla Pratta to pierwsza rola na małym ekranie od czasów