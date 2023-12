Co obejrzeć w grudniu 2023? Oto najciekawsze tytuły SkyShowtime

The Super Mario Bros. Movie

Adaptacja kultowej gry na Nintendo to jeden z największych hitów tego roku. " Super Mario Bros. Film " zarobił ponad 1 miliard 361 milionów dolarów i został zdetronizowany w box offisie dopiero przez " Barbie ". Bohaterami tej kolorowej animacji są Mario Luigi , dwaj bracia hydraulicy. Pewnego dnia stają oni przed nie lada zadaniem: muszą uratować swoją dzielnicę. Niespodziewanie przenoszą się jednak do alternatywnych rzeczywistości. Czy Mario , który trafił do Grzybowego Królestwa, zdoła pomóc księżniczce Peach w walce ze złowrogim Browserem? W oryginalnej wersji językowej bohaterzy przemawiają głosami takich gwiazd jak Chris Pratt Anya Taylor-Joy czy Jack Black