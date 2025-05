Majówka na VOD: Najlepsze filmy i seriale do obejrzenia w długi weekend

Co oglądać w majówkę? Najciekawsze filmy i seriale na VOD







NETFLIX









Eternauta El eternauta 2025 - 54m Akcja Sci-Fi Bruno Stagnaro Argentyna USA Akcja Sci-Fi Ricardo Darín Carla Peterson Pewnej letniej nocy w Buenos Aires tajemniczy opad śniegu zabija większość populacji i pozostawia tysiące ludzi uwięzionych na lodzie. Juan Salvo i jego przyjaciele rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie. Wszystko się zmienia, gdy odkrywają, że toksyczna śnieżyca to dopiero pierwszy atak obcej armii, która za cel obrała sobie Ziemię. Jedynym sposobem na utrzymanie się przy życiu jest zjednoczenie sił. Nikt nie przetrwa samotnie.

MAX

CANAL+

Edukacja XD Emigracja XD 2023 27m Komedia Łukasz Kośmicki Polska Komedia Tomasz Włosok Michał Balicki Malcolm i Stomil powracają! Po pobycie w Anglii, gdzie planowali zarobić, ale mało co szło tam zgodnie z ich planem, obaj przeprowadzają się do Warszawy na studia. Stolica Polski wcale nie będzie jednak dla nich bezpieczniejszym miejscem – bo każde duże miasto dla dwóch chłopaków wychowujących się z dala od światowych atrakcji wydaje się dzikie i pełne niespodzianek. Pierwszy sezon serialu oparty na bestsellerowej książce tajemniczego autora znanego w internecie jako Malcolm XD przyniósł same pochlebne recenzje. Twórcy obiecują, że drugi sezon będzie nawet bardziej zaskakujący, błyskotliwszy i zabawniejszy. W głównych rolach powracają Tomasz Włosok Michał Balicki . Na widzów czeka 10 30-minutowych odcinków.

DISNEY+





od 4 maja

Gwiezdne Wojny: Opowieści z Podziemi Star Wars: Tales of the Underworld 2025 - Animacja Przygodowy Sci-Fi Animacja Przygodowy Sci-Fi Wejdź do niebezpiecznego, galaktycznego półświatka i w trakcie sześcioodcinkowej podróży, poznaj losy dwójki ikonicznych złoczyńców. Była zabójczyni i łowczyni nagród, Asajj Ventress, dostaje od życia drugą szansę i wymyka się śmierci z nowym, nieoczywistym sojusznikiem, podczas gdy Cad Bane stawia czoła swojej przeszłości i staje twarzą w twarz ze starym przyjacielem, a obecnie szeryfem.





PRIME VIDEO

APPLE TV+

Studio The Studio 2025 - 35m Komedia Evan Goldberg Seth Rogen USA Komedia Seth Rogen Catherine O'Hara Seth Rogen wciela się w Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy kino zmaga się z utrzymaniem swojej pozycji i znaczenia, Matt oraz jego zespół skłóconych producentów mierzą się z własnymi lękami, próbując jednocześnie okiełznać narcystycznych artystów i bezwzględnych korporacyjnych zwierzchników w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich eleganckie garnitury skrywają wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja obsadowa, spotkanie marketingowe czy gala rozdania nagród może oznaczać spektakularny sukces albo katastrofę kończącą karierę. Matt, który żyje i oddycha kinem, przez całe życie dążył do tej pracy – ale to może go zniszczyć.

Są wśród nich zarówno najgłośniejsze filmy ostatniego sezonu, które właśnie trafiły do bibliotek VOD, jak i najświeższe premiery, o których w ostatnim czasie najgłośniej. Jeśli widzieliście już coś z naszej listy, koniecznie dajcie znać, co Wam się podobało, a co odradzacie. A jeśli macie ochotę podzielić się swoimi propozycjami, śmiało. W komentarzach jest na to dużo miejsca.Przyjemnego oglądania!