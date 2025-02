Co obejrzeć w weekend? Kino i VOD (Netflix, Max, Disney+, SkyShowtime, Apple TV+, Prime Video, Canal+, TVP)

KINO

W nowym filmie Marvel Studios " Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat " w rolę Kapitana wciela się Anthony Mackie . Sam Wilson alias Falcon, którego Mackie gra w MCU, oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki w finale serialu " Falcon i Zimowy żołnierz ". Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (marvelowski debiut Harrisona Forda), Sam trafia w sam środek międzynarodowego kryzysu. Musi udaremnić ogólnoświatowy spisek i powtrzymać jego pomysłodawcę, zanim cały świat stanie w ogniu.Bridget znów jest sama, cztery lata temu, Mark (zdobywca Oscara Colin Firth ) zginął podczas misji humanitarnej w Sudanie. Teraz samotną matką 9-letniego Billy'ego i 4-letniej Mabel i utknęła w stanie emocjonalnego zawieszenia, wychowując swoje dzieci z pomocą lojalnych przyjaciół, a nawet byłego kochanka, Daniela Cleavera (Hugh Grant). Naciskana przez swoich przyjaciół - Shazzera, Jude'a i Toma, koleżankę z pracy, Mirandę oraz swoją lekarkę dr. Rawlings (w tej roli zdobywczyni Oscara Emma Thompson ) - aby wytyczyć nową ścieżkę w życiu i miłości, Bridget postanawia wrócić do pracy, a nawet próbuje aplikacji randkowych.Najstarszy niemiecki inteligentny dom świecił pustkami przez ponad 50 lat od czasu zagadkowej śmierci poprzednich właścicieli. Dziś, gdy wprowadza się do niego Samira wraz z rodziną, wirtualna asystentka Cassandra wybudza się z wieloletniego uśpienia. Cassandra, stworzona w latach 70., aby opiekować się rodziną oraz wyłączona po śmierci poprzednich mieszkańców, dostrzega swoją drugą szansę. Jednak widzi ona w sobie coś więcej niż tylko dobrą wróżkę, która dba o wszystkie sprawy. Postrzega siebie jako równoprawnego członka rodziny oraz robi, co tylko w jej mocy, aby nie pozostała znów sama - przy użyciu wszystkich dostępnych środków. Cobra Kai ": Sezon 6, część trzeciaZbliża się międzynarodowy turniej. Daniel i Johnny pracują nad odbudowaniem swojego zespołu. Ale na drodze do zwycięstwa stają im dawni wrogowie i nowe zagrożeniaPo śmierci kierownika lokalnej mleczarni życie mieszkańców małego miasta zostaje wywrócone do góry nogami. Gdy miejscowi zaczynają walczyć o to, kto powinien przejąć zakład, dwoje rodziców otrzymuje wiadomość, że ich córka nagle wraca do domu, aby wyjść za mąż. Jej przyjazd i odmienne poglądy dzielą społeczność na dwie grupy - mężczyzn i kobiety. Miłość jest ślepa ": sezon 8Nowa grupa singli sprawdza się w eksperymencie randkowym. Mają szansę pójść do ołtarza – o ile wygląd nie stanie na przeszkodzie miłości."Blue Valentine" jest bardzo intymnym portretem rozpadającego się małżeństwa. Cindy ( Michelle Williams ) i Dean ( Ryan Gosling ) są parą z kilkuletnim stażem, wychowują córkę. Ich związek przeżywa kryzys. Próbując uratować swoje małżeństwo, usiłują wskrzesić lata młodości, gdy byli w sobie zakochani na zabój i snuli plany na piękną, wspólną przyszłość.Pełna anegdot i elektryzujących dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje wrócić na szczyt ( Leonardo DiCaprio ), oraz jego wiernego dublera ( Brad ). W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epoki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji. Poza tym Steve McQueen, Bruce Lee, spaghetti westerny, a także piękna Sharon Tate i Roman Polański po wielkim sukcesie " Dziecka Rosemary ".Kiedy rewolucyjny wynalazek zostaje skradziony, nieustraszony detektyw i genialny terapeuta łączą siły, by odzyskać maszynę pozwalającą ingerować w sny. Jeśli ich misja się nie powiedzie, zbrodniarze snów przejmą kontrolę nad każdym śpiącym człowiekiem.Rodzina Kardashian-Jenner powraca z rokiem pełnym wyzwań, kamieni milowych i nowych przygód. Z niepewną przyszłością i powracającą przeszłością, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie i Kris będą musiały polegać na sobie nawzajem, nawigując w swoich rolach matek i bizneswoman, aby pokonać przeszkody, które pojawiają się w ich coraz bardziej skomplikowanym życiu. Will Trent " - sezon 3Serial na podstawie bestsellerowej serii " Will Trent " autorstwa Karin Slaughter opowiada historię agenta specjalnego Willa Trenta z Biura Śledczego Georgii (GBI), który po narodzinach został porzucony i musiał przejść przez trudny okres dojrzewania w przeciążonym systemie opieki zastępczej w Atlancie. Jednak teraz, wiedziony determinacją, by wykorzystać swój unikalny punkt widzenia i upewnić się, że nikt nie zostanie porzucony tak, jak on, Will Trent ma najwyższy wskaźnik rozwiązanych spraw w GBI. Simpsonowie " - sezon 36, część drugaKultowy amerykański serial animowany, który zadebiutował w 1989 roku i szybko stał się jednym z najdłużej emitowanych programów telewizyjnych. Stworzony przez Matta Groeninga, opowiada o perypetiach przeciętnej amerykańskiej rodziny mieszkającej w fikcyjnym Springfield. Głównymi bohaterami są Homer – niezdarny, ale kochający ojciec, jego żona Marge, a także ich dzieci: łobuziak Bart, inteligentna Lisa i niemowlę Maggie. Serial słynie z satyrycznego humoru, parodiuje kulturę popularną i komentuje aktualne wydarzenia społeczne, co zapewnia mu niesłabnącą popularność na całym świecie.Thriller polityczny z udziałem dwukrotnie nominowanego do Oscara Michaela Fassbendera , którego producentem wykonawczym jest George Clooney. Serial jest oparty na popularnym francuskim dramacie " Le Bureau des Légendes " i opowiada historię Martiana, tajnego agenta CIA, który otrzymuje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia pod przykrywką i powrotu na posterunek w Londynie. Kiedy pojawia się jego dawna miłość, którą porzucił, romans rozkwita na nowo. Kariera, prawdziwa tożsamość i misja stoją w sprzeczności z uczuciem kochanków, co wciąga ich oboje w śmiertelną grę międzynarodowych intryg i szpiegostwa. W serialu występują również: Richard Gere Peter Schmeichel, legenda futbolu, to być może najlepszy bramkarz wszech czasów. W trwającej 22 lata karierze zawodowej Schmeichel był najbardziej utytułowanym bramkarzem w historii Premier League. Był częścią duńskiej drużyny piłkarskiej, która w 1992 roku wbrew wszelkim przeciwnościom losu wygrała Mistrzostwa Europy. Był także kapitanem Manchester United podczas finału Ligi Mistrzów, który zapewnił klubowi potrójne zwycięstwo w 1999 roku. Schmeichel to niesamowita rodzinna opowieść o sukcesie, porażce i odkupieniu, stworzona przez wielokrotnie nagradzanego filmowca i montażystę, Owena Daviesa, mającego w swoim dorobku takie filmy dokumentalne, jak The Three Kings, Drive to Survive i Fallen Idol.Akcja serialu rozgrywa się w 1991 roku w Miami: śledzimy losy młodego Dextera (Gibson) i poznajemy jego drogę od studenta do mściwego seryjnego mordercy. Dexter nie może już dłużej ignorować swoich mrocznych pragnień i musi znaleźć ujście dla krwiożerczych instynktów. Dzięki wskazówkom swojego ojca, Harry’ego (Slater), przyjmuje kodeks, który ma mu pomóc znajdować i zabijać ludzi niezasługujących na życie w społeczeństwie – bez pozostawiania śladów zbrodni, mogących naprowadzić na jego trop organy ścigania. To niełatwe wyzwanie dla młodego Dextera, który właśnie rozpoczyna staż kryminalistyczny w policji w Miami.Thriller science fiction w reżyserii Scotta Derricksona, łączący elementy akcji i romansu. Główni bohaterowie, Drasa (Anya Taylor-Joy) i Levi (Miles Teller), to wykwalifikowani snajperzy, którzy otrzymują tajemnicze zadanie – pilnować przeciwległych stron ogromnego wąwozu. Nie wiedzą jednak, co dokładnie znajduje się w jego głębinach. Zakazano im jakiejkolwiek komunikacji, a ich jedynym celem jest uniemożliwienie czemukolwiek wydostania się na powierzchnię. Z czasem jednak zaczynają kwestionować swoją misję, a narastające napięcie prowadzi ich do odkrycia mrocznej prawdy o miejscu, które przyszło im strzec.W serialu "Rozdzielenie" Mark Scout (Scott) przewodzi zespołowi w Lumon Industries, gdzie pracownicy przeszli procedurę oddzielenia, która chirurgicznie dzieli ich wspomnienia na te związane z pracą i życiem osobistym. To odważne podejście do "równowagi między życiem zawodowym a prywatnym” zostaje poddane w wątpliwość, gdy Mark trafia w centrum rozwijającej się zagadki, która zmusi go do zmierzenia się z prawdziwą naturą swojej pracy… i samego siebie. W drugim sezonie Mark i jego przyjaciele odkrywają poważne konsekwencje igrania z barierą oddzielenia, prowadząc ich jeszcze głębiej w wir nieszczęść.Reality-show, w którym 1000 uczestników rywalizuje o nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów, największą pojedynczą nagrodę w historii. Twórcą i gospodarzem programu jest najpopularniejszy obecnie youtuber Mr Beast.Klara dziś zginie, chyba że zabije swojego męża. Kalendarzowy zabójca postawił ją przed niemożliwym wyborem. Jules zaczyna nocną zmianę w telefonicznym centrum wsparcia dla kobiet samotnie wracających do domu i odbiera telefon od Klary. Wkrótce staje się jej jedyną nadzieją na przeżycie i walczy z czasem, aby ją uratować. Film oparty na bestsellerowym niemieckim thrillerze Sebastiana Fitzeka. Niezwyciężony ": sezon 3W trzecim sezonie " Niezwyciężonego " Mark Grayson stara się pogodzić swoje obowiązki superbohatera z życiem osobistym, jednocześnie mierząc się z dziedzictwem swojego ojca, Omni-Mana. W obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Viltrumian musi udoskonalić swoje umiejętności i podjąć trudne decyzje, które wpłyną na jego przyszłość. Dodatkowo Mark zaczyna pełnić rolę mentora dla swojego młodszego brata, Olivera, który dopiero odkrywa swoje moce. Sezon koncentruje się na rozwoju bohaterów, moralnych dylematach i nadchodzącej walce, która może zaważyć na losach całej planety.To, że Liam Neeson lubuje się w rolach w mrocznych produkcjach, na pewno nikogo nie dziwi. W 2023 roku na ekrany kin trafił film " Kraj świętych i grzeszników ", w którym Neeson wciela się w rolę Finbara Murphy'ego — byłego żołnierza i płatnego zabójcy, który stara się obmyć ręce z grzechów popełnionych w przeszłości. Akcja rozgrywa się w Irlandii Północnej lat siedemdziesiątych. Murphy znany jest lokalnym mieszkańcom jako spokojny sprzedawca książek. W rzeczywistości jednak pozostaje na usługach tajemniczego Roberta McQue, dla którego oczyszcza kraj z przestępców. Maska opada w momencie, w którym dostrzega ślady przemocy u pewnej małej dziewczynki i decyduje się wypowiedzieć personalną wojnę tym, którzy ją skrzywdzili.To nie jest kolejna sportowa produkcja! To film, który wznosi się ponad konwenanse i ukazuje nie tylko brutalne treningi, ale i intymność życia w rodzinie, której nieodłącznie towarzyszy presja. Oparty na faktach, opowiada historię Von Erichów — niezwykle utalentowanych zawodników wrestlingowych, którzy mimo wielkich sukcesów odnoszonych na ringu, musieli mierzyć się również z osobistymi tragediami.Film opowiada historię Elin, samotnej matki, która próbuje odnaleźć się w rzeczywistości po tragicznym wypadku, w wyniku którego jej młodszy syn utonął podczas rodzinnej wyprawy na ryby. Pomimo przechodzenia trudnej żałoby i w obliczu niewyobrażalnego bólu bohaterka stara się zapewnić bezpieczną codzienność swojej dziesięcioletniej córce Storm. W szkole jednak zaczynają krążyć plotki o tym, że dziewczynka celowo przyczyniła się do śmierci brata. Produkcja bez wstydu, choć w ostrożny i intymny sposób bada temat rodzicielstwa, odpowiedzialności za bliskich i kruchości więzi łączących rodzinę. Film nie boi się zadawać trudnych pytań: o potrzebę posiadania dzieci, o to, czy należy je chronić przed prawdą i o to, czy są w stanie świadomie popełniać najgorsze czyny. Grantchester ": sezon 9To już dziewiąty sezon "Grantchestera", lubianego przez widzów brytyjskiego serialu kryminalno-obyczajowego, który przenosi widzów do lat 60. ubiegłego wieku. Nad tytułowym miasteczkiem unosi się widmo zmian: malejąca liczba wiernych i poczucie stagnacji sprawiają, że Will Davenport zaczyna się zastanawiać, czy na pewno wypełnia swoje powołanie z sukcesem. Gdy nagle pojawia się niespodziewana okazja na opuszczenie miasteczka, Will decyduje się odejść. W Grantchester pojawia się nowy pastor, Alphy Kotteram, do którego mieszkańcy podchodzą z dozą nieufności. Wkrótce Geordie odkrywa, że potrzebuje pomocy duchownego w rozwiązaniu kolejnej lokalnej zagadki i rodzi się między nimi delikatna współpraca.Wielki kinowy hit lat 90. Cichy, Biedrona, Kobra i Skorpion to tak zwane "młode wilki", dziewiętnastolatkowie szukający szczęścia i wielkich pieniędzy. Ich życie kręci się wokół samochodów, kobiet i narkotyków. Są przemytnikami pracującymi dla szefa szczecińskiego gangu - Czarnego. Dobra passa kończy się w momencie, w którym najbogatszy człowiek w Szczecinie - Chmielewski, rezygnuje z nielegalnych interesów z Czarnym. Od tej chwili młodzi muszą radzić sobie sami.Serialowa ekranizacja klasycznej powieści Aleksandra Dumas. Edmond Dantès, fałszywie oskarżony o zdradę i uwięziony w Château d'If, po wielu latach ucieka. Pod tożsamością hrabiego Monte Cristo planuje zemstę na tych, którzy go zdradzili.W wypożyczalniach VOD zadebiutował również film erotyczny " Emmanuelle ". To remake kultowej produkcji z lat 70. Za reżyserię nowej wersji odpowiada Audrey Diwan . Tytułową rolę gra Noémie Merlant , a partnerują jej Naomi Watts Jamie Campbell Bower . Fabuła koncentruje się na Emmanuelle, kontrolerce jakości luksusowych hoteli, która przybywa do Hongkongu, aby ocenić hotel prowadzony przez Margot. Jej zadaniem jest znalezienie powodu do zwolnienia Margot. Podczas pobytu Emmanuelle doświadcza licznych zmysłowych przygód w hotelu i nawiązuje fascynującą relację z tajemniczym klientem o imieniu Kei, który nieustannie jej umyka.