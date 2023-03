Coca-Cola i Marvel zapraszają do świata multiwersum

W biznesie tak jak w branży superbohaterów kluczem do sukcesu jest współpraca. Podczas gdy Avengers raz na kilka filmów zwierają szyki, aby złoić skórę kolejnemu złoczyńcy, Coca-Cola i The Walt Disney Company od ponad sześciu dekad łączą siły w celu zapewnienia swoim klientom rozrywki z najwyższej półki.













Najnowszy rozdział w historii partnerstwa obu firm rozpoczął się w styczniu tego roku wraz ze startem kampanii. Na półki sklepów trafiła wówczas limitowana kolekcja puszek i butelek Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Original Taste oraz Sprite z emblematami marvelowskich herosów: Kapitana Ameryki Czarnej Pantery , a także Czarnej Wdowy . Wraz z napojami Fanta biorą one udział w wyjątkowej promocji. Każdy produkt zawiera kod QR, po zeskanowaniu którego w aplikacji CokeApp możecie wziąć udział w loterii z atrakcyjnymi upominkami. Do wygrania czekają telewizory i tablety, maszynki do popcornu oraz gadżety inspirowane komiksowymi bohaterami. Najbardziej łakomym nagrodowym kąskiem są jednak wycieczki do paryskiego Disneylandu, gdzie przez trzy dni wraz z trojgiem wybranych przez was osób będziecie zwiedzać Marvel Avenger's Campus. Cóż to za miejsce? Wyobraźcie sobie miasteczko, w którym na każdym kroku natykacie się na osobistości ze świata MCU , zwiedzacie lokacje znane z waszych ulubionych filmów, wreszcie bierzecie udział w grach i zabawach pozwalających poczuć się jak Tony Stark albo Peter Parker Kampaniato największa jak dotąd wspólna akcja dwóch legendarnych marek. Ma ona - tu cytat -. Słowem, nie ma doskonalszego sposobu na spędzanie czasu z najbliższymi niż wspólne oglądanie filmów z uniwersum Marvela i raczenie się przy tym napojami Coca-Cola. A jeśli przy okazji uda się zgarnąć zaproszenie do Disneylandu, tym lepiej dla was. Brzmi jak uczciwy interes.W połowie lutego organizatorzy kampanii zaprosili do stolicy Francji grupę dziennikarzy oraz influencerów z wielu krajów. Uczestnicy wyprawy mieli okazję dowiedzieć się więcej o szczegółach przedsięwzięcia, a także na własnej skórze zasmakować uroków marvelowskiego multiwersum. Parafrazując poetę: i ja tam z gośćmi byłem, napoje od Coca-Cola piłem, a co widziałem i słyszałem, w poniższej relacji umieściłem.Wycieczka została zakwaterowana w obiekcie położonym od Disneylandu rzut tarczą Kapitana Ameryki . O tym, że Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel to raj dla fanów superbohaterów, przekonaliśmy się, jeszcze zanim przekroczyliśmy jego próg. Przed wejściem przywitały nas bowiem majestatyczne statuy Avengersów. Inspirowane stylem art déco wnętrza hotelu sprawiły, że najchętniej cały pobyt spędziłbym z aparatem fotograficznym w dłoni. Ściany udekorowane komiksowymi grafikami, gabloty wypełnione artefaktami z imaginarium Stana Lee , bogato zaopatrzony sklep z pamiątkami, a do tego specjalny kącik, w którym możecie cyknąć fotografię z Czarną Wdową albo sprawdzić, czy jesteście godni dzierżenia młota Thora . Chyba nie muszę tłumaczyć, co przeżywał mój wewnętrzny siedmiolatek.Prawdziwa zabawa zaczęła się jednak podczas zwiedzania. Przejażdżka rollercoasterem "Avengers Assemble: Flight Force" okazała się zastrzykiem adrenaliny zdolnym ożywić poległych w bitwie o Nowy Jork. Wraz z innymi zwiedzającymi zasiadłem w stworzonych przez Stark Industries hipersonicznych pojazdach, a potem wraz z Iron Manem Kapitan Marvel ruszyłem do walki z międzygalaktycznym zagrożeniem. Mnóstwo frajdy dostarczyła mi również atrakcja zatytułowana "Spider-Man W.E.B. Adventure". W okularach 3D, na pokładzie specjalnej kolejki wsparłem człowieka-pająka w starciu z siejącymi zniszczenie Spider-botami. Po paru minutach intensywnego strzelania pajęczymi sieciami w kierunku wroga czułem się, jakbym zaliczył na siłowni solidny trening ramion. Jak wiadomo, nawet najdzielniejszy wojownik potrzebuje chwili wytchnienia. Na gości Marvel Avenger's Campus czekają więc restauracje stylizowane na laboratorium Hanka Pyma oraz fabrykę rodziny Starków, a także stoiska, na których znajdziecie każdy możliwy gadżet związany z MCU.Jeśli po lekturze powyższego opisu z zazdrości zzielenieliście niczym Hulk , mam dla was dobrą wiadomość. Loteriapotrwa do 11 kwietnia. Spróbujcie więc szczęścia i zawalczcie o swój bilet do Disneylandu. Fani Marvela, assemble!