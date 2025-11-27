Newsy Seriale Millie Bobby Brown szczerze o wspólnych scenach z Davidem Harbourem
Millie Bobby Brown szczerze o wspólnych scenach z Davidem Harbourem

Doczekaliśmy się! Po trzech latach "Stranger Things" powróciło z piątym i zarazem finałowym sezonem. Już teraz na Netfliksie dostępne są cztery pierwsze odcinki, a w nich oglądamy między innymi perypetie Jedenastki i Jima Hoppera. Przed premierą krążyły plotki, że wcielający się w te postaci Millie Bobby Brown i David Harbour są w konflikcie, a aktorka złożyła skargę na jego zachowanie. Co na temat ich relacji ma do powiedzenia sama Brown?

Uwaga! Spoilery dotyczące pierwszych czterech odcinków piątego sezonu. 

"Muszę dać z siebie wszystko"



GettyImages-2245442545.jpg Getty Images © Charley Gallay


Odtwórczyni roli Jedenastki stwierdziła: Mamy z Davidem świetną relację. Blisko współpracujemy na planie i podczas przygotowań. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą efekt naszej ciężkiej pracy. Wspólne sceny Hoppera i Jedenastki na pewno nie przejdą bez echa wśród fanów tej dwójki. Kiedy widzę, że mam z nim scenę, od razu wiem, że muszę dać z siebie wszystko, bo on zawsze to robi.

Brown skomentowała także jeden ze szczególnie emocjonalnych dla obojga wątków piątego sezonu, w którym Jedenastka jest narażona na technologię paraliżującą jej moce. Pracujemy razem od 10 lat. Czuję się bezpiecznie z każdym na tym planie, ale z Davidem naturalnie łączy mnie bliższa więź, bo gramy ojca i córkę i mieliśmy wiele intensywnych scen, szczególnie w drugim sezonie.

Brown opowiedziała też o ogromnym obciążeniu emocjonalnym i fizycznym podczas zdjęć do finału. Aby poradzić sobie z intensywnością, stosuje precyzyjne planowanie: To roczny plan zdjęciowy. Muszę wiedzieć, kiedy daję z siebie 150%, a kiedy przygotowuję się na jeszcze większą scenę jutro. Koloruję swoje strony w scenariuszu – emocje, dni tygodnia – to pomaga mi mapować cały tydzień.

Aktorka przyznała też, że jest fanką scen kaskaderskich, szczególnie, że pozwoliły jej się sporo nauczyć o jej wytrzymałości. Jak zauważa Brown, ciało nie wie, że bierze udział w filmie i fizycznie reaguje tak, jakby naprawdę przechodziło traumatyczne wydarzenia. Trzeba więc zsynchronizować umysł, ducha i ciało. 

Kolejne odcinki "Stranger Things" trafią na Netfliksa 26 grudnia.

"Stranger Things 5" - zwiastun



