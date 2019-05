Craig z kontuzją, zdjęcia do "Bonda 25" wstrzymane

Ledwo ruszyły zdjęcia do nowego filmu o Jamesie Bondzie, a już trzeba było wstrzymać produkcję. Powodem jest podobno kontuzja, jakiej doznał na planie odtwórca roli głównej.Jak podaje The Sun, 51-letni Daniel Craig nadwyrężył kostkę podczas zdjęć na Jamajce. Aktor rzekomo poślizgnął się, kręcąc scenę biegu, co wyraźnie go zdenerwowało. Z tego powodu odwołano zaplanowane na nadchodzący weekend zdjęcia w Pinewood Studios w Londynie.Na tym nie koniec problemów filmu. Podobno ekipa pracuje z wciąż nieukończonym scenariuszem, który był kilkakrotnie przepisywany (ostatnio przez Phoebe Waller-Bridge ). Według pogłosek reżyser Cary Fukunaga ma zarys fabuły, ale dialogi powstają dosłownie w ostatniej chwili.Bond odszedł ze służby i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Sielanka kończy się jednak, gdy jego stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, pojawia się z prośbą o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okaże się dużo bardziej niebezpieczna, niż się wydawało. Bond wpada bowiem na trop tajemniczego złoczyńcy uzbrojonego w niebezpieczną nową technologię.W obsadzie oprócz Craiga są Ralph Fiennes (M), Lea Seydoux (Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Eve Monneypenny), Jeffrey Wright (Feliks Leiter), Rory Kinnear (Bil Tanner), Rami Malek Premiera w kwietniu 2020 roku.