Za nami premierowy pokaz "Jestem Rocky", a film już zachwycił widzów!
Energia, emocje i atmosfera rodem z ringu! Za nami wyjątkowy premierowy pokaz filmu "Jestem Rocky" w warszawskiej Kinotece. Było dokładnie tak, jak powinno być: inspirująco, z pasją i w duchu Rocky’ego! Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami i wspólnie stworzyli ten wyjątkowy wieczór. Zobaczcie, jak się bawiliśmy!
A to dopiero początek! "Jestem Rocky
" jest już w kinach i podbija serca widzów oraz zachwyca krytyków. Na FILMWEBIE film może pochwalić się oceną 8.1, a recenzenci nie szczędzą mu entuzjastycznych słów. Jeśli planujecie zobaczyć w tym roku w kinie zaledwie jeden film i wciąż tego nie zrobiliście, rozważcie kandydaturę "Jestem Rocky". W trakcie seansu będziecie się śmiać i wzruszać, a na końcu wyjdziecie z sali naładowani pozytywną energią. Klasyczne Hollywood w najlepszym wydaniu.
Łukasz Muszyński Silny kandydat do miana najlepszego rozrywkowego filmu tego roku - bycie cheesy jest tu formą a nie przypadkiem, narracja podrywa z fotela, a sama historia aż prosiła się o film. Świetna zabawa prowadzona przez ciche odkrycie tego roku, czyli Ippolito na czele.
Jacek Cygan Crowdpleaserek – tylko tak zrealizowany, że klękajcie narody. Całościowo totalnie immersyjne doświadczenie, a Ippolito to jest kocur nad kocurami. Spokojnie posypią się nominacje do nagród. Dla fanów pierwszego "Rocky'ego" ten biopic będzie jak mokry sen.
Jan Tracz
Kawał świetnie zrealizowanej rozrywki i przy okazji jeden z lepszych filmów tego roku. PS. odświeżenie / nadrobienie pierwszego Rockiego przed obejrzeniem obowiązkowe!
Rafał Białopiotrowicz Farrelly znów nakręcił crowdpleaser roku. Co prawda w drugiej połowie robi się z tego seria anegdot, w których problem się pojawia i zaraz zostaje rozwiązany, ale film nigdy nie traci zaangażowania widza. A po finale jak po seansie "Rocky'ego" 50 lat temu - wszyscy klaszczą. A Ippolito jest wspaniały. Nie tylko wygląda i mówi jak młody Sly, ale przede wszystkim robi z niego pełnokrwistą postać.
Jakub Izdebski
Ta historia sama zasługuje na Oscara. Zanim im "Rocky
" podbił świat, Sylvester Stallone
zaryzykował wszystko, by ktoś w niego uwierzył. "Jestem Rocky
" to prawdziwa historia narodzin filmowej legendy, od reżysera "Green Book
".
Zdobywca Oscara za "Green Book
" Peter Farrelly
przedstawia inspirującą opowieść o człowieku, który postawił wszystko na jedną kartę, by spełnić swoje marzenie. "Jestem Rocky
" odsłania kulisy powstania kultowego filmu "Rocky
" i pokazuje drogę, jaką przebył nieznany wówczas Sylvester Stallone
, zanim stał się jedną z największych ikon światowego kina. W rolę Stallone'a
wciela się Anthony Ippolito
, gwiazda serialu "The Offer
". Partnerują mu nominowany do Oscara Matt Dillon
, gwiazda serialu Netflixa AnnaSophia Robb
, nominowany do Emmy Tracy Letts
oraz nominowany do BAFTA Toby Kebbell.
"Jestem Rocky
" to poruszająca, nokautująca wzruszeniami historia człowieka, który zawalczył o rolę swojego życia. Film trafi do kin w 50-tą rocznicę premiery jednego z najsłynniejszych hitów wszech czasów, jakim pozostaje "Rocky
".
Nowy Jork, połowa lat 70. Sylvester Stallone jest nikomu nieznanym aktorem, który ledwo wiąże koniec z końcem. Pewnego dnia wpada na pomysł i pisze scenariusz o bokserze z ubogiej dzielnicy Filadelfii. Zaczyna dostrzegać w historii nie tylko szansę na sukces, ale także widzi w niej odbicie własnego życia. Problem w tym, że nikt nie wierzy, że to właśnie on powinien zagrać główną rolę. Kuszony wysokimi ofertami producentów, Stallone odrzuca kolejne propozycje i uparcie walczy o prawo do wcielenia się w stworzonego przez siebie bohatera. Ryzykując karierę, pieniądze i przyszłość swojej rodziny, stawia wszystko na jedną kartę. To opowieść o determinacji, odwadze i wierze w siebie. One doprowadzą do powstania filmu, który stanie się światowym fenomenem, zdobędzie 10 nominacji do Oscara i sięgnie po 3 statuetki, na zawsze zapisując się w historii kina.
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