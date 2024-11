Nowa trylogia przygód Batmana w przygotowaniu?

Co wiemy o nowych filmach animowanych o Batmanie?

Okładka pierwszego tomu "Batman: Knightfall" wydanego przez Egmont

"Batman: Mroczny mściciel" – ostatnia animowana produkcja o Człowieku-Nietoperzu

Zwiastun serialu "Batman: Mroczny mściciel"

Podstawą do pogłosek o nowej trylogii filmowej stał się tytuł w rejestrze Entertainment Identifier Registry (EIDR), katalogu treści audiowizualnych zbierającym metadane o stworzonych i powstających projektach. W połowie października umieszczono w nim kolejny projekt –Można przypuszczać, że będzie to kolejny animowany projekt od WB.. Cykl składał się z trzech historii: "Knightfall", "Knightquest" i "KnightsEnd". Fabuła opowiada o Batmanie, który wyniszczony przez kolejne pojedynki oddaje swoją pozycję mściciela swojemu podopiecznemu. Jean-Paul Valley przyjmuje pseudonim Azrael i zaczyna rozprawiać się z przestępcami. Jednak jego brutalność i stopniowe popadanie w szaleństwo zaczyna niszczyć reputację Batmana. Dopisek "Part 1" w tytule filmu każe spodziewać się przełożenia całej serii na ekran.Reżyserem ma zostać Jeff Wamester , doświadczony twórca komiksowych animacji. Dla WB stworzył już m.in. " Zielona Latarnia: Strzeż się mojej mocy ", " Legion superbohaterów " i " Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach ".Według EIDR premiera filmu odbędzie się jeszcze w tym roku. Jednak ta data prawdopodobnie nie jest zgodna z prawdą i jedynie uzupełniła wymaganą rubrykę. Podobnie można postrzegać wpisany czas trwania produkcji – dokładnie 60 minut.Serial " Batman: Mroczny Mściciel " to wspólne przedsięwzięcie Warner Bros., DC i Amazonu. W 10 odcinkach śledzimy groźnego samozwańczego stróża prawa podczas pierwszego roku jego działań. Zrodzony w ogniu tragedii miliarder Bruce Wayne jednocześnie staje się kimś mniej i bardziej przypominającym człowieka – Batmanem. Noc za nocą, pomimo przytłaczających przeciwności, w pojedynkę prowadzi nieustępliwą walkę z przestępczością.Głównemu bohaterowi głosu użyczył Hamish Linklater