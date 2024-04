David Lynch odrzucony przez Netflix. Chciał zrobić animację

David Lynch i scenarzystka Tima Burtona chcą opowiedzieć animowaną bajkę

Getty Images © Franco Origlia

O czym opowiada "Snootworld"?

7 najlepszych dzieł Davida Lyncha

Legendarny twórcaujawnił ostatnio, że dwie dekady temu zaczął pracować nad scenariuszem filmu animowanego. W pracach nad nim wspomagała go stała współpracowniczka Tima Burtona Caroline Thompson (" Miasteczko Halloween ", " Edward Nożycoręki ").Ostatnio Lynch doszedł do wniosku, że może jest ktoś chętny zrealizować film. Przedstawił więc projekt platformie Netflix. Niestety nie został przyjęty z entuzjazmem. Projekt odrzucono. Lynchowi wydaje się, żenie pasował Netfliksowi, ponieważ jest niedzisiejszą bajką. Owszem, jest niezwykle dziwaczny, ale nie oferuje prostackich żartów. Reżyserowi marzy się, które najwyraźniej współcześnie postrzegane są jako nudziarstwo.- mówi Lynch Snoots to malutkie istotki, które w wieku ośmiu lat doświadczają rytuału przejścia, kiedy to stają się jeszcze mniejsze i na rok są odsyłane, by w ten sposób je chronić przed niebezpieczeństwami. Główny bohater zagubił się w dywanie. Jego rodzina nie jest w stanie go odnaleźć. Przed nim otwierają się wrota dziwnego, cudownego, szalonego świata... Lynch z całą pewnością chce być producentem animacji. Nie podjął jednak ostatecznej decyzji co do reżyserii.Czy jednak w ogóle znajdzie się ktoś odważny, kto wyłoży pieniądze na