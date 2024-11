Dlaczego Quentin Tarantino nie chce oglądać "Diuny"?

Co powiedział Quentin Tarantino?

Mówiąc dokładniej, Quentin Tarantino powiedział w rozmowie, że nie ma zamiaru oglądać adaptacji " Diuny " w reżyserii Denisa Villeneuve'a , ponieważ jest zmęczony Hollywoodzką "kulturą remiksu", która cały czas wskrzesza już istniejące franczyzy, zamiast wymyślać zupełnie nowe, autorskie projekty.powiedział Tarantino dodał Tarantino Lamenty niektórych twórców na obecny obraz Hollywood, w którym najbardziej cenione są remake'i, sequele tworzone po latach i wariacje na temat istniejących już filmów docierają do nas już od jakiegoś czasu. Rzadko jednak kiedy uznany reżyser postanawia świadomie bojkotować ważną filmową premierę, ponieważ zmęczony jest powtarzaniem się tych samych historii. Pytanie jednak, czy taka radykalność ma zawsze sens - zarówno " Diuna ", jak i " Ripley " czy " Shōgun " to opowieści chwalone przez widzów, krytyków i filmowców na całym świecie za redefiniowanie materiału źródłowego i czynienie zeń podstawy pod nowatorskie, interesujące opowieści. To opinia podzielana także przez największe autorytety kina. Sam Steven Spielberg nazwał " Diunę: Część drugą " jednym z najgenialniejszych filmów science-fiction w historii kina, chwaląc Villeneuve'a przede wszystkim za sposób budowy i przedstawienia świata.