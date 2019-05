Doskonale znani złoczyńcy w "The Batman"?

Jak wiadomo, Matt Reeves chce, żeby gwiazdą reżyserowanego przez niego widowiskazostał Robert Pattinson . Wcześniej zapowiadał też, że w filmie pojawi się cała galeria złoczyńców, jednak ich nie zidentyfikował. Heat Vision ujawnia dwójkę z nich i są to postacie doskonale znane nie tylko z kart komiksów, ale też z wcześniejszych widowisk kinowych.Jednym ze zbirów ma być Pingwin, o którego obecności w filmie mówi się już od wielu miesięcy. Josh Gad dawno temu zaczął w mediach społecznościowych lobbowanie swojej kandydatury do zagrania tego złoczyńcy. Na ekranie ma się też pojawić Selina Kyle, lepiej znana jako Kobieta-Kot.Ta para już raz spotkała się w aktorskim widowisku o bohaterze z Gotham. Było to w 1992 roku w filmie Tima Burtona . Wtedy Oswaldem Cobblepotem (Pingwinem) był Danny DeVito , a w roli Seliny zobaczyliśmy Michelle Pfeiffer O fabulenie wiemy na razie nic. Tak o swoim filmie mówił na początku roku sam Reeves