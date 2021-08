Eddie Murphy powróci jako Gliniarz z Beverly Hills

Netflix wkrótce rozpocznie zdjęcia do czwartej części "Gliniarza z Beverly Hills". W rolę Axela Foleya ponownie wcieli się Eddie Murphy . Producentem filmu będzie Jerry Bruckheimer Oryginalna wersja pochodzi z 1984 roku i jak na razie doczekała się dwóch kontynuacji. Bohaterem serii komedii kryminalnych jest Axel Foley , policjant, który chcąc rozwiązać zagadkę śmierci przyjaciela, przenosi się z Detroit do tytułowego Beverly Hills. Choć nie zawsze działa w zgodzie z przepisami, jego niekonwencjonalne metody pracy okazują się zaskakująco skuteczne. Gliniarz z Beverly Hills IV " to jeden z ponad 20 filmów, których produkcja rozpocznie się wkrótce w Kalifornii. Informacja o rozpoczęciu produkcji znalazła się w biuletynie kalifornijskiego programu ulg podatkowych dla branży filmowej i telewizyjnej. Projekt, będący owocem współpracy między streamingowym gigantem a studiem Paramount, będzie zarazem rebootem, jak i sequelem popularnej serii.Przypominamy odcinek programu Na skróty poświęcony " Gliniarzowi z Beverly Hills ":