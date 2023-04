"FNAF" - znamy datę premiery ekranizacji popularnej gry

"Five Nights at Freddy's" – co wiemy o filmie?

Czekacie na ekranizację popularnej serii gier wideo? Jeśli tak, to mamy dla Was dobrą wiadomość - poznaliśmy właśnie datę jej premiery.Będzie todzieki kooperacji z Universalem - po " Halloween zabija ", " Halloween. Finał " i " Podpalaczce ".Zdjęcia do kinowej wersjipowstają za sprawą studia Blumhouse. Ekipa filmowa pracuje obecnie w Nowym Orleanie. Tammi napisała scenariusz filmu do spółki z Sethem Cuddebackiem oraz autorem wirtualnego pierwowzoru Scottem Cawthonem . W realizację jest zaangażowana firma Jim Henson’s Creature Shop, która ożywi na ekranie animatroniczne postaci z pierwowzoru.Bohaterem filmu, tak jak w pierwszej odsłonie gry z 2014 roku, będzie ochroniarz, który rozpoczyna pracę w pizzerni Freddy Fazbear’s Pizza. Podczas pierwszej nocnej zmiany dowiaduje się, że przeczekanie do rana będzie przerażającym wyzwaniem. Znana z seriali Elizabeth Lail pojawi się na ekranie obok wcześniej ogłoszonych Josha Hutchersona Dziśto uniwersum składające się z gier, komiksów i książek. Prace nad filmowym projektem rozpoczęły się jeszcze w ubiegłej dekadzie. Przez pewien czas stanowisko reżysera piastował sam Chris Columbus , twórca takich hitów jakoraz Cawthon nieustannie blokował jednak realizację filmu, ponieważ był niezadowolony z kolejnych wersji scenariusza.