Znacie ją z serialu "Ty", zobaczycie w "Five Nights at Freddy's"

To nie koniec nowych nazwisk w obsadzie ekranizacji gry wideoNa ekranie zobaczymy znaną z seriali Elizabeth Lail . Za kamerą produkcji stanie Emma Tammi ).Zdjęcia do kinowej wersjipowstają za sprawą studia Blumhouse. Ekipa filmowa pracuje obecnie w Nowym Orleanie. Tammi napisała scenariusz filmu do spółki z Sethem Cuddebackiem oraz autorem wirtualnego pierwowzoru Scottem Cawthonem . W realizację jest zaangażowana firma Jim Henson’s Creature Shop, która ożywi na ekranie animatroniczne postaci z pierwowzoru.Bohaterem filmu, tak jak w pierwszej odsłonie gry z 2014 roku, będzie ochroniarz, który rozpoczyna pracę w pizzerni Freddy Fazbear’s Pizza. Podczas pierwszej nocnej zmiany dowiaduje się, że przeczekanie do rana będzie przerażającym wyzwaniem. Lail pojawi się na ekranie obok wcześniej ogłoszonych Josha Hutchersona Dziśto uniwersum składające się z gier, komiksów i książek. Prace nad filmowym projektem rozpoczęły się jeszcze w ubiegłej dekadzie. Przez pewien czas stanowisko reżysera piastował sam Chris Columbus , twórca takich hitów jakoraz Cawthon nieustannie blokował jednak realizację filmu, ponieważ był niezadowolony z kolejnych wersji scenariusza.Oprócz seriali Lail wystąpiła m.in. w powstałym niedawno reboocie, horrorzeczy u boku Diane Keaton Taylour Paige w komediiNiedawno zakończyła zdjęcia do filmu, ekranizacji powieści autorstwa Cheryl Della Pietry. Akcja rozgrywa się w 1992 roku. Bohaterką jest aspirująca pisarka Alley Russo ( Camila Morrone ), która dostaje pracę jako asystentka "gonzo" dziennikarza Walkera Reade'a ( Willem Dafoe ). Kobieta ma pomóc mu w ukończeniu powstającej przez lata książki. Za kamerą debiutuje Patricia Arquette