Ezra Miller nie będzie Flashem?

W kociołku z resztkami kinowego uniwersum DC znów bulgocze. Wygląda na to, że nawet aktor Ezra Miller ma już dość projektu, o który przez tyle lat walczył. Jak podają anonimowe źródła, aktor zrezygnował z roli Barry'ego Allena w superbohaterskim widowiskuPodobno jest to pokłosie konfliktu pomiędzy aktorem a producentami i reżyserskim duetem. Zatrudnieni w styczniu 2018 roku John Francis Daley Jonathan Goldstein wywodzą się z komedii. Wyreżyserowali do tej pory dwa filmy:. Nic więc dziwnego, że marzy im się komiksowe widowisko w lekkim, zabawnym tonie. Z tą wizją nie zgadza się jednak Miller . Odtwórca roli Flasha chce filmu o poważniejszym, mroczniejszym wydźwięku. Tak bardzo wierzy w swoją wizję, że postanowił napisać scenariusz, na co Warner Bros. wydał zgodę. W pracach nad tekstem wspomógł aktora legendarny autor komiksów Grant Morrison Źródła portalu We Got This Covered donoszą, że tekst nie spodobał się włodarzom Warner Bros. na tyle, by trafić do realizacji - choć był chwalony, okazał się niewystarczającym argumentem w dyskusji z reżyserami. W odpowiedzi na to Miller podobno wycofał się z projektu, zmuszając studio do poszukiwań nowego odtwórcy roli Flasha. Te mają wkrótce ruszyć.Biorąc pod uwagę wszystkie informacje, brzmi to dość prawdopodobnie - zwłaszcza część o Warner Bros. święcie przekonanym o słuszności swojej strategii. Artystyczne sukcesyudowadniają, że być może lekki, komediowy ton byłby kluczem do sukcesu już dawno temu. Co o tym sądzicie?