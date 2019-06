Ezra Miller pogodził się z producentami "Flasha"?

Pod koniec marca informowaliśmy o krążących po sieci plotkach, jakoby Ezra Miller pokłócił się z producentami widowiskai zrezygnował z grania tego superbohatera. Jednak opublikowany artykuł na portalu Variety sugeruje, że aktor wciąż z projektem jest związany.Tekst Variety nie dotyczy produkcji Warner Bros., lecz jest zestawem najważniejszych zdaniem pisma artystów należących do środowiska LGBTQ. Każdej z osób poświęcono krótką notkę. W tej dotyczącej Millera możemy przeczytać, że zagra on ponownie Flasha, ale nastąpi to dopiero po zakończeniu prac nad trzecią częścią, w której aktor też się pojawi.Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień Ezra Miller zrezygnował z udziału w, ponieważ nie godził się z wizją reżyserskiego duetu John Francis Daley Jonathan Goldstein , którzy zostali zaangażowani do nakręcenia widowiska w 2018 roku. Para ma na swoim koncie dwie komedie i podobno chcą utrzymaćw lekkim tonie z dużą liczbą zabawnych scen. Na taki obrót sprawy miał się nie godzić Miller . Jemu marzyło się mroczniejsze widowisko. Był tak bardzo zdeterminowany do przekonania producentów do swojego punktu widzenia, że we współpracy z legendarnym autorem komiksów Grantem Morrisonem napisał konkurencyjny scenariusz. Szefowie Warner Bros. chwalili ponoć tekst, ale postanowili trzymać się projektu Daleya Goldsteina , co miało doprowadzić do odejścia Millera Jeśli tekst w Variety oparty jest na świeżych informacjach, najwyraźniej aktor pogodził się z twórcami. Nie wiemy jednak, czy zrezygnował on z forsowania mrocznego tonu, czy może to twórcy postanowili odstąpić od pomysłu komedii. Zapewne sytuacja wyklaruje się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Choć biorąc pod uwagę fakt, żemają na później przełożoną premierę, film o przygodach Flasha ma szansę trafić do kin dopiero w 2022 roku lub później.