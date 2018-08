FOTO: Pierwsze zdjęcie z planu disnejowskiej "Mulan"

Reżyserka Niki Caro zaprezentowała pierwszą fotografię z planu nowej wersji. Zdjęcia do disnejowskiej superprodukcji ruszyły przedwczoraj.Tytułową rolę gra Liu Yifei ), a partnerują jej m.in. Donnie Yen Jak donosi portal Deadline, obsadę zasilili również Jimmy Wong ) i Doua Moua ). Przypadły im role Linga i Po.Według legend tytułowa bohaterka żyła w czasach północnej dynastii Wei (386-534). W męskim przebraniu wstąpiła do cesarskiej armii, kontynuując dzieło ojca. W swej służbie cesarzowi tak bardzo się wyróżniła, że ten chciał ją mianować gubernatorem jednej z prowincji. Hua Mulan odmówiła jednak i powróciła do rodzinnego domu. Kiedy przybyli odwiedzić ją jej byli towarzysze, byli zszokowani, że jest kobietą.Amerykańską premierę zaplanowano na 27 marca 2020 roku.