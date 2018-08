George Clooney najlepiej zarabiającym aktorem, choć nie gra

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Magazyn Forbes opublikował listę najlepiej zarabiających aktorów. Dane dotyczą okresu od 1 czerwca 2017 roku do 1 czerwca 2018 roku. Na szczycie zestawienia znalazł się George Clooney , który zarobił oszałamiającą sumęJak to jest możliwe, że Clooney , który od 2016 roku nie zagrał w żadnym filmie, został najlepiej zarabiającym aktorem? Było to możliwe dzięki sprzedaży Casamigos Tequila. Umowa, której łączna wartość wynosi miliard dolarów (700 mln natychmiast + 300 milionów rozłożone na nadchodzącą dekadę), została zawarta w czerwcu ubiegłego roku. Nabywcą był brytyjski potentat w świecie alkoholi Diageo. Ponieważ Casamigos Clooney założył z dwiema innymi osobami, jego część wyniosła 233 mln dolarów.Na drugim miejscu listy Forbesa znalazł się Dwayne Johnson . Jego zarobki magazyn oszacował na, co jest najwyższą sumą uzyskaną z samych gaży aktorskich w historii tego rankingu. Miejsce trzecie zajął Robert Downey Jr. z kwotąW pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla następujących aktorów:4. Chris Hemsworth - 64,5 mln dolarów5. Jackie Chan - 45,5 mln dolarów6. Will Smith - 42 mln dolarów7. Akshay Kumar - 40,5 mln dolarów8. Adam Sandler - 39,5 mln dolarów9. Salman Khan - 38,5 mln dolarów10. Chris Evans - 34 mln dolarów