Getty Museum udostępniło swoją kolekcję graczom "Animal Crossing"

zamieściło na swojej stronie internetowej narzędzie pozwalające na przekonwertowanie należących do nich dzieł sztuki na ich wirtualne odpowiedniki w grze(działa też z 3dsowym). Wystarczy, że udacie się pod ten adres i wybierzecie interesujący Was obraz, a po chwili obok niego pojawi się. Potem wystarczy zeskanować go aplikacjąna smartfonie i już po chwili obraz pojawi się w waszej grze.Obowiązują niestety ograniczenia wynikające z technologii zapisywania kodów QR stworzonej jeszcze na potrzebyna Nintendo 3DS, więc obrazy są wyjątkowo rozpikselowane, ale nie zmienia to faktu, że i tak możecie w ten sposób ozdobić swoją wyspę wieloma dziełami sztuki.Naszą recenzjęmożecie