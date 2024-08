Hiroyuki Sanada nagrodzony podczas Festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2024

Cieszący się międzynarodową sławą i uznaniem popartym licznymi nagrodami,to jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych współczesnych aktorów japońskiego pochodzenia. Jego trwająca od piątego roku życia kariera zaowocowała przeszło 50 produkcjami, wśród których warto wymienić chociażby główną rolę w nominowanym do Nagrody Akademii® obrazie " Samuraj – Zmierzch " (2002, reż.).Poza filmami pełnometrażowymi,angażuje się także w produkcje telewizyjne. Najnowszą w jego dorobku pozostaje adaptacja powieści " Szōgun " o tym samym tytule, zrealizowana dla stacji FX. Wcielający się w rolę Lorda Toranagi aktor pełnił na planie również funkcję jednego z producentów, a jego praca została wyróżniona dwoma nominacjami do Nagród Emmy dla Najlepszego Aktora w Serialu Dramatycznym oraz w kategorii Najlepszego Serialu Dramatycznego. Ponadtootrzymał w tym roku nominację do nagrody amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Telewizyjnych (TCA) za Indywidualne Osiągnięcie w Serialu Dramatycznym, natomiast seria może pochwalić się potrójnym laurem TCA za Najlepszy Serial Dramatyczny oraz Program Roku i Wybitny Nowy Program.Wraz z ogromnym sukcesem " Szōguna ", gwiazdabłyszcza coraz jaśniej. Ostatnio można go było zobaczyć w czwartej części popularnej serii filmów akcji, " John Wick " (2023, reż.), na planie której po raz kolejny spotkał, a takżeoraz hicie Sony Pictures, " Bullet Train " (2022, reż.), gdzie grał m.in. u boku Brada Pitta . Wśród niedawnych premier z jego udziałem znajdziemy zrealizowaną dla Netflixa, " Armię umarłych " (2021) w reżyseriiczy, wyprodukowany przez Jamesa Wana dla wytwórni Warner Bros., film fantasy " Mortal Kombat " (2021). Oba obrazy odniosły ogromny sukces doczekując się zapowiedzi ich kontynuacji. W drugim z wymienionych tytułów aktor po raz kolejny wcieli się w jedną z postaci, a film trafi do kin jesienią przyszłego roku.pojawił się też w niedawnej produkcji studia MGM, " Minamata " (2020, reż.), grając u bokuorazPoczątki hollywoodzkiej karieryłączą się z przełomowym w jego karierze angażem w dramacie " Ostatni samuraj " (2003), zw roli głównej, a następnie udziałem w takich kasowych hitach kinowych, jak " Wolverine " (2013), " 47 roninów " (2013), " Avengers: Koniec gry " (2019), " Minionki " (2015), czy dziesiątkach seriali telewizyjnych, w tym uznanym przez krytyków ostatnim sezonie " Zagubionych " oraz drugim sezonie serii " Westworld ".jest również uznanym aktorem scenicznym, pracującym zarówno w japońskich, jak i brytyjskich sztukach teatralnych. Jego rola dworskiego Błazna w "Królu Learze"przyniosła mu uznanie w środowisku, a ponadto tytuł Honorowego Kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego, przyznany mu w uznaniu zasług i wkład w brytyjsko-japońską wymianę kulturalną w ramach działalności trupy Royal Shakespeare Company (RBC).Jego trwająca od pół wieku kariera filmowa, telewizyjna i teatralna przyciąga zainteresowanie zarówno amerykańskiej, jak i zagranicznej publiczności. Dzięki swojemu różnorodnemu dorobkowi stał się jednym z najbardziej szanowanych i rozchwytywanych w Hollywood, współczesnych aktorów. To artysta, którego talent i wszechstronność urzekają publiczność na całym świecie, a zaangażowanie w rozwój kina i teatru było wielokrotnie doceniane zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Jak podkreśla, Dyrektor FestiwaluCieszymy się, że to właśnieprzyjmie w listopadzie pierwszą w historii festiwaluWięcej informacji na temat festiwalu znaleźć można na stronie www.camerimage.pl