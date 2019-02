Hity światowych festiwali na 19. MFF Nowe Horyzonty

Filmy docenione przez publiczność i krytyków festiwali w Berlinie, Toronto czy San Sebastián będzie można zobaczyć podczas tegorocznej odsłony. Wśród nich pojawi się nagrodzone Srebrnym Niedźwiedziem (Grand Jury Prize)), najnowsze dzieło François Ozona , które zelektryzowało publiczność Berlinale. W programie znajdą się także nowe filmy m.in. Petera Stricklanda Isakiego Lacuesty . Trwa sprzedaż karnetów na festiwal.) – to oparta na faktach opowieść o czterech mężczyznach, którzy po latach muszą ponownie stawić czoła demonom przeszłości i próbują postawić przed wymiarem sprawiedliwości księdza, który molestował ich w dzieciństwie i wciąż znajduje się w kościelnych strukturach. Jak na okrutną ironię losu przystało, duchowny nadal pracuje z dziećmi. Dzięki Bogu wywołało niezwykle żywą dyskusję we Francji; w pierwszy weekend wyświetlania film obejrzało ponad 200 tysięcy widzów.– rewelacja festiwalu w Toronto. Autor nowohoryzontowych przebojów ( Peter Strickland ponownie bawi się giallo oraz brytyjskim kinem grozy lat 70., przedstawiając perfekcyjnie wystylizowany horror o zabójczej sukience. Hołd oddany Argento Bavie i innym mistrzom włoskiego horroru oraz jednocześnie wyśmienita zabawa kinem., NH 2011) to historia czarnoskórego niewolnika, który jako chłopiec trafił na salony XVIII-wiecznego Wiednia. Olśniewający wizualnie, brawurowo zagrany, intelektualnie wyrafinowany film jest błyskotliwą analizą mechanizmów kolonizacji, za sprawą której tytułowy Angelo nie jest traktowany jak człowiek, lecz jak czekający na podbój obcy ląd bez tożsamości.weterana brytyjskiego kina, Neila Jordana , podbiła publiczność zeszłorocznego festiwalu w Toronto. Ekstrawagancki i prowokacyjny thriller autoraprzedstawia historię tajemniczej wdowy (fenomenalna Isabelle Huppert ), która manipuluje życiem napotkanej dziewczyny ( Chloë Grace Moretz ). Szalone kino o osaczeniu. Isakiego Lacuesty , zwycięzca festiwali w San Sebastián i Mar del Plata, nie tylko płynnie łączy fikcję i dokument, ale też przeszłość z teraźniejszością. Powracając do bohaterów swojej głośnej Legendy o czasie (NH 2006), dopowiada losy dwóch braci żyjących na południu Hiszpanii. Nazywany, film Lacuesty wnikliwie i czule obserwuje relacje pomiędzy mężczyznami: ich ciała, ich rozmowy, ich gesty. Niezwykły, piękny, melancholijny film.Na 19. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty zapraszamy w dniach2019.