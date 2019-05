Nagrodzony Złotą Palmą "Parasite" w programie Nowych Horyzontów

3 2 1

Łącząc brawurowo kryminał z dramatem obyczajowym, a thriller z czarną komedią; twórcapołączył także dwie rodziny, dwa światy, dwie klasy społeczne, które w rzeczywistości coraz rzadziej mają szansę się spotkać. Dzieli je bowiem powiększająca się ekonomiczna przepaść, która zadłużoną większość spycha coraz niżej, a bogatą mniejszość nieustannie winduje w górę. I to dosłownie: bezrobotni rodzice i dwójka ich dorastających dzieci koczuje gdzieś na poziomie rynsztoka w slumsie, podczas gdy do zaprojektowanej przez znanego architekta posiadłości pana Parka wchodzi się po schodkach. Dla syna biedaków to żadna przeszkoda – choć oblał egzaminy na studia (podobnie jak jego siostra), ma ambicję (i dość sprytu), by wspiąć się po drabinie ekonomicznego awansu. Kiedy nadarza się okazja, by przyjąć w domu pana Parka posadę korepetytora, chłopak bezbłędnie odgrywa rolę wykształconego, skromnego, godnego zaufania nauczyciela. Dokładnie takiego, o jakim fantazjują bogate snoby.Do spisku chłopak powoli wciąga kolejnych członków rodziny, eliminując po drodze starą służbę państwa Park. Seria zaskakujących, tragikomicznych zdarzeń, za sprawą których bogaci i biedni konfrontują swoje style życia, przeglądając się w sobie, jak w lustrze; prowadzi do spektakularnego, wbijającego w fotel finału.Przebiegli czy zdesperowani? Bezwzględni czy chwytający się jedynej szansy? Bong Joon-ho (jego, czydoskonale znane są nowohoryzontowej publiczności) moralne oceny bohaterów pozostawia widzom. Sam zaś z opowiadanej historii wydobywa przede wszystkim humor i ironię. Bo kto tu jest tak naprawdę tytułowym pasożytem: chciwi nędzarze, czy pławiący się w luksusach bogacze?Dystrybutorem filmu w Polsce jest Gutek Film.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Widzów, proponujemy nowy cennik biletów na seanse filmowe podczas 19. MFF NH. Zrezygnowaliśmy z biletów wielokrotnych na rzecz tańszego biletu w cenie 20 złotych, który zakupić może każdy Widz w dowolnym momencie sprzedaży oraz w trakcie festiwalu. Dzięki temu zakup biletów stanie się o wiele prostszy i potrwa krócej. Utrzymane zostaną zniżki na bilety zakupione z kartą Przyjaciela Kina Nowe Horyzonty oraz URBANCARD. Cena biletów ze zniżką wynosi 18 zł.Wyjątkiem pozostaną filmy pokazywane w ramach sekcji Pokazy Galowe. Bilety na te seanse sprzedawane będą w cenie 25 złotych.Osobom chcącym zakupić karnet przypominamy, że sprzedaż prowadzimy do końca czerwca lub do wyczerpania puli na stronie www.nowehoryzonty.pl Podczas tegorocznego festiwalu zobaczymy przeboje uznanych twórczyń i twórców, nagradzane na światowych festiwalach. W programie m.in.: nagrodzone Srebrnym Niedźwiedziem (Grand Jury Prize) François Ozona , prowokacyjne Anny Odell , autorki słynnegoczy zadziwiający film Bi Gana , który nieoczekiwanie okazał się wielkim komercyjnym hitem, bijąc w Chinach na głowę nawet Avengersów. W programie znajdzie się również nowy film niepokornego twórcy Harmony'ego Korine'a oraz polska premiera Xawerego Żuławskiego , autoraNazapraszamy do Wrocławia, oddo2019 roku.Więcej informacji o programie 19. MFF Nowe Horyzonty na www.nowehoryzonty.pl