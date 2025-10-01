PLOTKA: Amazon wybrał już następcę Daniela Craiga? Nowy Bond będzie Australijczykiem?

Temat castingu na nowego Jamesa Bonda nie cichnie. Blog World of Reel podzielił się interesującą plotką. Czy Amazon wybrał już następcę Daniela Craiga?
PLOTKA: Jacob Elordi to nowy James Bond?
"Dobrze poinformowane źródło", na które powołuje się Jordan Ruimy, autor bloga World of Reel, twierdzi, że Amazon ma swojego faworyta do roli agenta 007
. Mimo że do oficjalnych castingów zostało jeszcze sporo czasu, studio ma przymierzać do roli Jacoba Elordiego
. W przyszłym roku aktor prawdopodobnie weźmie udział w próbach mających sprawdzić, jak radzi sobie w scenach akcji i czy dobrze prezentuje się w smokingu.
Getty Images © Anadolu
Jacob Elordi na tegorocznym festiwalu w Toronto
Przypomnijmy: Denis Villeneuve
, który został zaangażowany jako reżyser, planuje rozpocząć poszukiwania nowego Jamesa Bonda
dopiero po zakończeniu prac na planie trzeciej części "Diuny
". Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
.
Skąd znamy Jacoba Elordiego?Jacob Elordi
był już wymieniany jako jeden z kandydatów do roli Jamesa Bonda
. Urodzony w Australii aktor zyskał popularność dzięki występom w serii zrealizowanych dla Netfliksa młodzieżowych komedii romantycznych "The Kissing Booth
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Priscilli
" Sofii Coppoli
i "Saltburn
" Emerald Fennell
. Wśród zbliżających się premier z jego udziałem znajdziemy m.in. trzeci sezon "Euforii
" oraz "Frankensteina
" Guillermo del Toro
.
