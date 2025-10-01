Newsy Filmy PLOTKA: Amazon wybrał już następcę Daniela Craiga? Nowy Bond będzie Australijczykiem?
Filmy

PLOTKA: Amazon wybrał już następcę Daniela Craiga? Nowy Bond będzie Australijczykiem?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/PLOTKA%3A+Jacob+Elordi+to+nowy+James+Bond+Pr%C3%B3by+w+przysz%C5%82ym+roku-163205
PLOTKA: Amazon wybrał już następcę Daniela Craiga? Nowy Bond będzie Australijczykiem?
Temat castingu na nowego Jamesa Bonda nie cichnie. Blog World of Reel podzielił się interesującą plotką. Czy Amazon wybrał już następcę Daniela Craiga?

PLOTKA: Jacob Elordi to nowy James Bond?


"Dobrze poinformowane źródło", na które powołuje się Jordan Ruimy, autor bloga World of Reel, twierdzi, że Amazon ma swojego faworyta do roli agenta 007. Mimo że do oficjalnych castingów zostało jeszcze sporo czasu, studio ma przymierzać do roli Jacoba Elordiego. W przyszłym roku aktor prawdopodobnie weźmie udział w próbach mających sprawdzić, jak radzi sobie w scenach akcji i czy dobrze prezentuje się w smokingu.

GettyImages-2233847155.jpg Getty Images © Anadolu
Jacob Elordi na tegorocznym festiwalu w Toronto

Przypomnijmy: Denis Villeneuve, który został zaangażowany jako reżyser, planuje rozpocząć poszukiwania nowego Jamesa Bonda dopiero po zakończeniu prac na planie trzeciej części "Diuny". Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Skąd znamy Jacoba Elordiego?


Jacob Elordi był już wymieniany jako jeden z kandydatów do roli Jamesa Bonda. Urodzony w Australii aktor zyskał popularność dzięki występom w serii zrealizowanych dla Netfliksa młodzieżowych komedii romantycznych "The Kissing Booth". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Priscilli" Sofii Coppoli i "Saltburn" Emerald Fennell. Wśród zbliżających się premier z jego udziałem znajdziemy m.in. trzeci sezon "Euforii" oraz "Frankensteina" Guillermo del Toro.

Zobacz zwiastun "Wichrowych wzgórz"


W walentynki przyszłego roku na ekrany kin trafi nowa adaptacja "Wichrowych wzgórz". Wyreżyserowany przez Emerald Fennell film z Elordim i Margot Robbie w rolach głównych już budzi kontrowersje. Przypominamy jego zwiastun: 


Powiązane artykuły Bond 26

Zobacz wszystkie artykuły

Bond 26  (2028)

 Bond 26

Najnowsze Newsy

Wideo

Matt Smith w adaptacji powieści Nicka Cave'a [ZWIASTUN]

1 komentarz
Filmy

Nowy projekt twórców "Twojego Vincenta". Będzie to horror

Filmy

FellinAI: Wirtualny reżyser zmieni oblicze kina?

26 komentarzy
Gry

Walton Goggins w Fallout 76! Widzieliśmy nowe DLC

Filmy

"Vinci 2": Netflix kradnie dzieło z ekranów kin

15 komentarzy
Filmy

"Teściowie 3" z milionem widzów!

11 komentarzy
Filmy

Niespodzianka! Twórca "Raidu" skończył zdjęcia do nowego filmu