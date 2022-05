James Cameron powraca! Oto zwiastun widowiska "Avatar: Istota wody"

Kontynuacja wielkiego hitu "Avatar". Co tym razem przygotował James Cameron?

Plakat filmu "Avatar: Istota wody"

"Avatar" wraca do kin

Na ten moment czekaliśmy ponad dekadę. I w końcu jest! Do sieci trafił pierwszy zwiastun widowiska " Avatar: Istota wody ".Akcja filmu " Avatar: Istota wody " rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona , wyprodukowanym przez Camerona Jona Landau , występują: Zoe Saldana Polski zwiastun widowiska Jamesa Camerona to nie wszystko. Disney zaprezentował również plakat. Wy możecie go obejrzeć poniżej: Avatar: Istota wody " trafi do kin 16 grudnia. Jednak już we 23 września w kinach ponownie pojawi się oryginalny " Avatar ". Będziecie więc mogli sobie przypomnieć historię Jake'a i Neytiri.Oryginalnie film trafił do kin w 2009 roku. Był to przełomowy obraz zachwycający technologicznymi rozwiązaniami. " Avatar " stał się największym kasowym przebojem wszech czasów.Film opowiadał historię Jake'a Sully'ego - sparaliżowanego byłego komandosa, który dostaje szansę odzyskania zdrowego ciała. Musi jednak wziąć udział w specjalnym programie militarnym...Jake trafia na Pandorę: planetę zamieszkiwaną przez Na'vi - człekopodobna rasę, która według ludzi żyje na prymitywnym poziomie, a w rzeczywistości jest dużo bardziej zaawansowana. Wysokie na dziesięć stóp, pokryte niebieską skórą Na'vi żyją w swoim świecie w zgodzie z naturą zachowaną w nienaruszonym stanie. Niestety ludzie poszukujący na terenie Pandory cennych minerałów zagrażają egzystencji Na'vi.Ponieważ ludzie są niezdolni do oddychania na Pandorze, stworzyli hybrydy zwane Avatarami. Opracowali technologię łączącą umysł człowieka z ciałem Avatara, dzięki czemu przebywanie na obcej planecie staje się możliwe. Dzięki Avatarowi Jake znowu staje na nogach.Jake poznaje Neytiri - piękną Na'vi, która ratuje mu życie i choć początkowo jest do Sully'ego negatywnie nastawiona, ich relacja ulega zmianie… Dzięki Neytiri Jake coraz lepiej poznaje rasę Na'vi. W końcu będzie musiał opowiedzieć się za jedną ze stron i wziąć udział w bitwie, która przesądzi o losach całego świata.