James McAvoy nie chciał Oscara za "Pokutę"? Aktor o niechęci do udziału w kampanii

James McAvoy o niechęci do kampanii oscarowych

O czym opowiada "Pokuta"?

Robbie Turner z " Pokuty " Joego Wrighta to jedna z najlepszych ról w dorobku Jamesa McAvoya . Aktor był za nią nominowany do Złotego Globu, nie zdobył jednak uznania w branży. Teraz opowiada, dlaczego odmówił wzięcia udziału w kampanii, która mogłaby poprowadzić go do Oscara.W wywiadzie udzielonym brytyjskiej edycji magazynu "GQ", McAvoy powiedział, że miał okazję dobrze się przyjrzeć kampanii oscarowej Foresta Whitakera , z którym spotkał się na planie " Ostatniego króla Szkocji ". Aktor nie był zachwycony sposobem, w jaki koledzy po fachu starają się zdobyć przychylność członków Akademii.– powiedział. Pokuta " została dostrzeżona przez Amerykańską Akademię Filmową. Dzieło Joego Wrighta było nominowane do Oscarów m.in. w kategoriach najlepszy film, najlepsza aktorka drugoplanowa ( Saoirse Ronan ), najlepszy scenariusz adaptowany ( Christopher Hampton ) i najlepsze zdjęcia ( Seamus McGarvey ). Film zdobył jedną nagrodę – za najlepszą muzykę oryginalną dla Dario Marianelliego – wyznał, mając na myśli wyścig po Oscara.Z pozoru niewinne, ale tragiczne w skutkach nieporozumienie sprawia, że ukochany Cecylii ( Keira Knightley ) zostaje skazany za zbrodnię, której nie popełnił. Dopiero po latach rozłąki bolesna tajemnica wyjdzie na jaw. Ich miłość już nigdy nie będzie taka jak przedtem. Zobaczcie zwiastun: