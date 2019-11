John Turturro jednym z wrogów Batmana

Getty Images © Gilbert Carrasquillo



Galeria złoczyńców komiksowego widowiskawłaśnie powiększyła się o kolejną postać. Angaż do widowiska dostał bowiem John Turturro ). Przypadła mu rola mafiosa Carmine'a Falcone'a.Postać Rzymianina (jak często nazywany jest Falcone) wymyślili Frank Miller David Mazzucchelli na potrzeby słynnego komiksu z 1987 roku "Batman: Rok Pierwszy". Był tam mafijnym bossem, który twardą ręką rządził przestępczym światem Gotham City opłacając również większość policji i polityków. To dlatego znalazł się na celowniku Batmana.Falcone to kolejny adwersarz superbohatera, który pojawi się w. Wcześniej ujawniono, że w widowisku zobaczymy Kobietę-Kota (zagra ją Zoë Kravitz ),Człowieka-Zagadkę ( Paul Dano ) i Pingwina ( Colin Farrell ).W rolę Batmana wcieli się Robert Pattinson . Za kamerą stanie Matt Reeves