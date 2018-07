Keri Russell dołącza do "Gwiezdnych wojen IX". Kogo zagra?

3 2 1



Portal Variety podaje, że do obsady widowiskadołączyła gwiazda serialu Keri Russell . Jej angaż nie powinien dziwić. Aktorka w przeszłości już kilkakrotnie współpracowała z J. J. Abramsem , który dla LucasFilm nakręci film.Na razie nie ujawniono, kogo Russell ma zagrać. A to oznacza, że po sieci już krążą najprzeróżniejsze spekulacje. Najczęściej wskazuje się na postać Mary Jade, o której obecności w widowisku krążą plotki już od dłuższego czasu. W anulowanym kanonie "Gwiezdnych wojen" Mary Jane odgrywała ważną rolę. Byłą Ręką Imperatora - agentką specjalną Palpatine'a wysyłaną tam, gdzie siły Imperium nie mogły działać jawnie. Jedną z jej misji miało być zabicie Luke'a Skywalkera. Później była przemytniczką współpracującą z Talonem Kardde'em. Jej losy w końcu splotły się z losami Luke'a. Uczyła się w założonej przez niego Akademii Jedi, a później została jego żoną. Była matką Bena Skywalkera. Została zabita przez Jacena Solo (syna Hana Solo i Lei Organy).Nie jest to jedyna opcja wskazywana przez fanów. Inni twierdzą, że Russell przypadnie rola matki Rey, co do której spekulacje istnieją od czasu. Są też tacy, którzy sądzą, że Russell wcieli się w Qi'Rę, czyli postać zagraną przez Emilię Clarke Czy któraś z powyższych opcji jest prawdziwa, tylko czas pokaże.