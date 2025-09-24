Kiedy "Druga Furioza" trafi na Netflix? Zwiastun i data premiery

Starzy znajomi wracają. Netflix zaprezentował zwiastun "Drugiej Furiozy" – sequela hitu z 2021 roku. Przy okazji poznaliśmy datę premiery.
Zobacz zwiastun "Drugiej Furiozy"
"Druga Furioza
" trafi na Netflix już 15 października. Do roli Goldena powróci Mateusz Damięcki,
towarzyszyć mu będą m.in. Weronika Książkiewicz
, Janusz Chabior
, Szymon Bobrowski
i Łukasz Simlat
. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun:
W oficjalnym opisie czytamy: Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.
W przygotowaniu jest także "Furioza III".
"Furioza" – polski film międzynarodowym hitem
Pierwsza "Furioza
" trafiła na ekrany kin w październiku 2021 roku. Tylko w premierowy weekend obejrzało ją blisko 120 tysięcy osób. Pół roku później film zadebiutował na Netfliksie, dzięki czemu stał się międzynarodowym hitem. W dniach 4-10 kwietnia 2022 polski dramat sensacyjny znalazł się w TOP10 nieanglojęzycznych produkcji w 74 krajach. Pierwsze miejsce zajął m.in. w Brazylii, Belgii, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii i Maroko. Nie powinno więc dziwić, że streamingowa platforma kupiła prawa do sequeli.