Kinowy "Flash" znów łapie opóźnienie

Flash może być najszybszym człowiekiem świata, ale prace nad jego solowymi kinowymi przygodami wleką się od lat. I niestety wciąż nie widać ich końca. Jak podaje portal Variety,zaliczył właśnie kolejne sporo opóźnienie. Zdjęcia rozpoczną się nie wcześniej niż pod koniec 2019 roku, co oznacza, że w kinach możemy się go spodziewać w 2021 roku.Powodem takiego stanu rzeczy są problemy ze scenariuszem. Jak się okazuje, mimo wielu lat prac nad tekstem, wciąż nie powstała taka jego wersja, która spodobałaby się szefom Warner Bros.Kiedy w końcu scenariusz będzie gotowy, to niestety niedostępny będzie grający tytułową postać Ezra Miller . Warner Bros. zaangażował bowiem aktora również do trzeciej części, do której zdjęcia rozpoczną się w lipcu. Miller będzie mógł przywdziać kostium Flasha dopiero po zakończeniu prac nad tym widowiskiem.O filmiemówi się od lat. Pierwotnie miał trafić do kin w marcu 2018 roku, a za reżyserię odpowiadał Rick Famuyiwa . Ten odszedł jednak w 2016 roku, za powód podając różnice artystyczne z producentami. Od tamtej pory mimo wielu obietnic tak naprawdę niewiele się z filmem działo. Ostatnią pewną informacją był angaż w styczniu scenarzystów Jonathana Goldsteina na stanowisko reżyserów