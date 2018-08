Marvel walczy z Disneyem o Jamesa Gunna?

Getty Images © Jesse Grant

Wczoraj pisaliśmy o tym, że zwolnionym przez Disneya Jamesem Gunnem zainteresowane są inne studia, w tym m.in. Warner Bros. Wygląda jednak na to, że odejście reżysera z Disneya nie jest jeszcze przesądzone, a pomoc może nadejść ze strony... Marvel Studios.Według najnowszych pogłosek wewnątrz studia trwają dyskusje dotyczące przyszłości twórcy, który 20 lipca został zwolniony przez Disneya za stare wpisy z mediów społecznościowych, w których w ryzykowny sposób żartował m.in. z pedofilii, AIDS i zamachów z 11 września. Podobno stronnictwo Marvela optuje za kompromisem, który przywróciłby Gunna na stanowisko reżysera Gunna wsparła ekipa, a Dave Bautista zagroził nawet, że zrezygnuje z roli Draxa, jeśli trzecia część nie powstanie (co najmniej) według scenariusza reżysera. Odsunięcie Gunna może być też o tyle problematyczne dla Disneya, że stworzy niefortunną sytuację, w której żaden reżyser nie będzie chciał przejąć zwolnionej w tak niemiłych okolicznościach posady. Fani już typują, że dobrym następcą byłby Taika Waititi , ale nie wiadomo, co na to sam zainteresowany.Co więcej, zwolnienie Gunna wiąże się z dodatkowymi wydatkami dla studia. Jako że jego kontrowersyjne tweety pochodzą sprzed czasów, gdy został zatrudniony przez Marvela, prawdopodobnie nie można uznać, że złamał on postanowienia kontraktu. Niektórzy specjaliści szacują, że Disney będzie musiał zapłacić mu na odchodnym siedem do dziesięciu milionów dolarów. Wszystko to jednak jedynie spekulacje.Potwierdzeniem pogłoski o tym, że Marvel walczy o Gunna , może być milczenie Kevina Feige'ego . Szef studia Marvel dotychczas nie odniósł się publicznie do sprawy zwolnienia reżysera. Czyżby dlatego, że wierzy w możliwość jego uratowania?